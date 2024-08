Alcaldes y gobernadores tienen capacidad agostada para garantizar seguridad: Procuradora

Cartagena

Desde Cartagena, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco reclamó mayor presencia estatal para atender la problemática de seguridad y las situaciones de orden público que se vive en las zonas rurales y urbanas del país, por la presencia de grupos al margen de la ley.

En el marco del II Congreso Nacional de Derecho Disciplinario sostuvo que, los alcaldes y gobernadores tienen una capacidad agotada para asegurar la seguridad en sus territorios y necesitan del apoyo nacional.

“Hay que ser mucho más duro con el ejercicio y la función de garantía de la seguridad, y mucho más armónico en el trabajo de la fuerza pública con los organismos de fuerzas territoriales; los alcaldes y gobernadores de las regiones ya tienen una capacidad agotada para poder asegurar la seguridad en sus territorios, necesitan del apoyo nacional y en esa relación hay debilidades que hay que fortalecer obligatoriamente. Cada día estamos mucho más grave en los temas de seguridad en el país”, manifestó Cabello.

Añadió, “el gobierno es el responsable de garantizar la seguridad en el país, hay que llevar más armonía entre las problemáticas territoriales y el apoyo a nivel nacional creo que ahí hay que fortalecerlo. Se puede hablar con los grupos al margen de la ley que tengan orientación política, no con bandas criminales, porque para eso se necesita un estatuto que no existe todavía”.

“Reiteramos que lo importante es que haya autoridad y protección a los ciudadanos, frente a las afrentas que están realizando los grupos armados ilegales, ahí seguiremos muy encima de exigir mayor protección y mayor presencia estatal”, indicó.

La jefa del ministerio público fue clara en señalar, que la seguridad no se estaría garantizando en el país.

“Hay que fortalecer a la fuerza pública, es necesario que se muestre la legitimidad de la autoridad pública en los territorios; hay que trabajar más armónicamente con los entes territoriales y con las autoridades territoriales. Si se trabaja armónicamente y coordinadamente, y se tiene la fuerza que tiene que tener un Estado para garantizar la seguridad, además con las conversaciones que quieran hacer, que también son válidas, es como podemos salir adelante; pero si se debilita la fortaleza, por preferir las conversaciones y bajar la guardia en las fuerzas, el país se va perdiendo y la legitimidad va perdiendo también”, puntualizó.

Reiteró el llamado al Gobierno Nacional, para que, de manera armónica con los entes territoriales, coordine mayor presencia estatal que brinden garantías y defiendan a los ciudadanos de las incertidumbres generadas por la presencia de grupos armados ilegales.

Por su parte el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, insistió en que se debe reemplazar el término de paz total, por paz posible.

“Dice el adagio popular que el que mucho abarca poco aprieta, y me parece que con tantos frentes no somos capaces de hacer seguimiento y de controlar, de hecho, se violan constantemente los ceses al fuego. Mientras la fuerza pública está maniatada, estos grupos alzados en armas someten a poblaciones enteras, recuperan rutas del narcotráfico y no respetan el cese al fuego”, aseguró Cepeda.

Concluyó, “tenemos que hacer un examen claro de cuáles son los grupos que tienen la voluntad para seguir conversando, y los que no la tienen que no se sigan aprovechando del país y lo que hay es que perseguirlos”.