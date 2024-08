Hidroeléctrica Urrá: habrían contratado personas sin experiencia cercanas al Clan Calle

Los cambios en la empresa se empiezan a ver en enero de 2023, en diferentes áreas, pero este informe se centrará específicamente del área ambiental en donde se mueven varios contratos y montos de contratación.

De vieja data, desde la construcción de la central, existe un contratista de la Hidroeléctrica Urrá, se trata del ingeniero agrónomo, Albeiro Ignacio Usta González; oriundo de ciénaga de oro, con un sobrino muy cercano a Nicolás Petro. Con el tiempo conformó una fundación llamada “Fundación Trópico” y siguió contratando con la empresa, asesorías puntuales en temas agronómicos de proyectos productivos.

Al parecer, en 2022 o 2021, la empresa Urrá, junto con Parque Paramillo y Fundación Trópico presentó un proyecto al Fondo Colombia Sostenible para hacer restauración de bosques con proyectos productivos de cacao, en el Parque Paramillo, y también con otra firma llamada Ecodelca. Proyectos que se venían ejecutando con normalidad antes del 2023.

En enero 2023 Fundación Trópico cambia de representante legal y en papel, Albeiro sigue manejando la Fundación. Es entonces cuando Albeiro Usta llega a Urrá ya no como contratista, sino averiguando por el presupuesto del área ambiental del año. Fuentes de Urrá le contaron a La W que los asesores que se han venido contratando para el área ambiental, desde años atrás, deben ir a hablar con Albeiro Usta a la oficina de la Fundación Trópico para definir si seguirán trabajando o no.

Llega también donde la jefe de Área (María Victoria Cabrales) a quien le entrega el presupuesto oficial, discriminando quienes eran los contratistas que venían haciendo eso y los perfiles que tenían. Por indicaciones del presidente del momento, Rafael Amaya, la jefe del área ambiental entrega toda la información solicitada.

Albeiro Usta ingresa al área ambiental acompañado de un abogado, Ángel David Delgado, a quien le dan un contrato de asesoría supuestamente en asuntos laborales, pero realmente su labor sería indagar por las contrataciones de la Empresa y conocer a fondo cómo funciona la hidroeléctrica.

Luego de las indagaciones inician los cambios

Personas con perfil y experiencia que llevaban varios años laborando como contratistas, asesores del área ambiental, simplemente aprovecharon que los contratos estaban finalizados y las reemplazaron por personal sin perfil, cambiando términos de referencia, desconociendo la formación y experiencia que requerían algunos cargos. Incluso habrían ingresado a las personas que Albeiro Usta indicó junto con Ángel Delgado:

bióloga , fue cambiada por un acuicultor , cercano a Albeiro Usta. Lo que nos cuentan algunas fuentes es que este cargo es específicamente designado para un biólogo, porque debe hacerse cargo de temas de fauna, de compensaciones ambientales y de plantas que una persona con su perfil no maneja. Eder Montero - civil, fue cambiado por Cesar Arcia (muy cercano a Albeiro Usta)

civil, fue cambiado por (muy cercano a Albeiro Usta) Jenifer Vallejo - antropóloga y politóloga fue cambiada por Mercedes López. Jenifer Vallejo tenía cerca de 10 años de experiencia en la empresa y su perfil le permitía apoyar el relacionamiento con comunidades indígenas, pero fue cambiada por una trabajadora social, aparentemente sin experiencia en estas comunidades, ni en proyectos licenciados con la ANLA como Urrá, pero que le hace política al Clan Calle.

E incluso cuando en el 2024 no fue llamada a seguir trabajando abiertamente dijo que no la habían llamado porque “su grupo político no le había dado el aval”. En el 2024 incorporaron a una trabajadora social, con menos perfil y experiencia llamada Zayma Argumedo de montelibano, tierra del Clan Calle.

Finalmente, había un cargo, el de ingeniero de sistemas para la base de datos de indígenas, que había sido suprimido en el año 2022, pues bien Usta lo reabrió en el 2023 y puso a Yordi Enrique, también militante del grupo calle.

A cada una de las personas nombradas en este informe realizado por La W, se les hizo llegar esta información, incluyendo a Andrés Calle y a la Hidroeléctrica Urrá. La única que respondió fue María Cabrales, jefe de área, quien dijo que el único en dar declaraciones es el presidente de la hidroeléctrica.