Al Oído: Galán logró lo imposible, el retorno de comunidad Emberá. Esta fue la estrategia

Al Oído del proceso de retorno, reubicación e integración local de la comunidad Emberá asentada en el Parque Nacional.

Aburridos de excusas de años anteriores, de temas del Gobierno que impedían avanzar, el alcalde Galán decidió que se hará una inversión de casi dos mil millones para asegurar el transporte, alimentación y giros condicionados a la permanencia en el territorio, a través del mecanismo de Ingreso Mínimo desde integración.

En Al Oído habló el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, quien fue protagonista en este diálogo.

¿Cuál fue la estrategia?

“Este es el resultado de meses de diálogo, vivimos para mostrar resultados por y para todos, puedo decir que es el resultado de un arduo trabajo en el cual varias entidades se articularon con un único propósito, esa fue la meta y centro de la estrategia: escuchar y entender”, dijo.

Además, agregó que “siempre se pensó en lograr un retorno digno y con garantías para la comunidad a Emberá asentada en la ciudad. No podíamos ignorar una situación que tenía nuestro corazón y tiempo ocupado, ahora vienen desafíos, abrazar el tejido social, recuperar el parque y devolvérselo a la ciudadanía. Créame que no pasará un día de este Gobierno en el que no escuchemos ni trabajemos con el corazón por nuestra casa, Bogotá. Los parques son de todos y en ellos no se permitirá violencia ni dolor”.

El secretario de Gobierno enfatizó también que “el diálogo y la comunicación fueron el eje transversal desde el primer día de la administración del alcalde, Carlos Fernando Galán, esta fue una de las prioridades la comunidad Emberá (…) Hoy, después de mucho esfuerzo y trabajo en equipo, logramos que esta comunidad retorne a su territorio.”

Así las cosas, 684 indígenas asentados en el Parque Nacional retornaron a sus regiones, otros 140 indígenas serán reubicados en otros territorios, y 30 más decidieron quedarse en Bogotá y ser integrados a la comunidad.

Al cierre, el secretario de Gobierno expresó que “la ciudad será veedora del proceso de retorno y apoyará en garantizar que las condiciones que obligaron a estas comunidades a abandonar sus territorios no se repitan”.

Editorial Al Oído

Hoy tiene más que sentido la columna de Daniel Coronell titulada “Bomba de tiempo”, en la que se retrata lo que es el embajador ante la FAO, Armando Benedetti. En la entrevista que dio a La W lo dejó en evidencia, para que nadie dude su machismo y nivel de violencia.

Ojalá ya nadie lo proteja más, ojalá el presidente entienda que el primer cambio y compromiso con las mujeres es que lo saquen del Gobierno.

Toda mi solidaridad con todas las mujeres que, de una u otra manera, han sido víctimas de algún tipo de violencia. Tan machitos que se creen algunos desde su poder para tratar mal a una mujer. Incoherente y grosero, una vergüenza que lo sostengan en el cargo.

Que muchas mujeres alcemos nuestra voz. No más personas que pasen por encima de otras porque crean que su poder lo permite. Es una vergüenza que sea parte del Gobierno y que sea embajador.

Escuche Al Oído en La W: