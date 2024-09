“Fue una rabieta”: Armando Benedetti sobre audios con Laura Sarabia y los $15.000 millones

Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO, conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, a propósito de los señalamientos que le hacen por, supuestamente, tener información que podría hacerle daño al Gobierno de Gustavo Petro, además de referirse a los audios que revelaron en los que sostuvo una conversación con Laura Sarabia.

“Los audios no son un pronunciamiento mío, no son una entrevista, son una conversación privada, que se oye demasiado feo porque soy muy vulgar al hablar. Podría pedir excusas por la cantidad de vulgaridades que dije”, afirmó.

Insistió en que lo que pasó con esos audios fue una “rabieta” que tuvo en ese momento.

“Estamos de acuerdo que una conversación se hace entre dos personas, y si solo está el audio de una persona y no la retroalimentación del mensaje, no puede ser que lo que diga Benedetti sea palabra de Dios”, mencionó.

De esa manera, afirmó que el presidente Petro no tiene nada que esconder, “no tengo nada que decir de él”.

Los $15.000 millones de la campaña Petro Presidente

“Esos 15.000 millones de pesos son una exageración y una rabieta mía, como lo he dicho y sostenido siempre. La rabia es algo que va en la piel, no va en la capacidad de análisis”, dijo.

Fue así que señaló que él no tuvo nada que ver con la parte financiera de la campaña, sino que eso estuvo liderado por Ricardo Roa.

“Confío en el proceso que él hizo como gerente, pero no tengo absolutamente nada que ver, ni mucho menos que son 15.000 millones de pesos del narcotráfico. Nunca me he tomado una Coca Cola o un tinto con alguien que sea narcotraficante”, sostuvo.

¿Por qué entró en la campaña Petro Presidente?

“Yo estuve en la campaña de Petro porque quería algo, no lo voy a negar, hubiera querido un ministerio, pero las circunstancias no se dieron”, reconoció.