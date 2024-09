Gobierno y Congreso chocan por monto del Presupuesto: “la proyección no es responsable”

El Congreso debatirá este martes, 10 de septiembre, el Presupuesto General de la Nación propuesto por el Gobierno del presidente Gustavo Petro para 2025. Una proposición busca recortar $12 billones del monto total, que actualmente asciende a $523 billones. Este ajuste cerraría la puerta a la presentación de una eventual ley de financiamiento o nueva reforma tributaria.

Desde las comisiones económicas, advierten que el presupuesto supera los ingresos proyectados, lo que compromete la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, el presidente Petro ha expresado que dicha reducción estancaría la economía y afectaría los programas sociales.

Al respecto, el senador Juan Felipe Lemos, del Partido de La U, calificó la propuesta del gobierno como “irresponsable” desde el punto de vista fiscal. Explicó que, al comparar el marco fiscal de mediano plazo con el presupuesto propuesto, existe una inconsistencia en la proyección de ingresos.

“En el marco fiscal de mediano plazo se proyectan ingresos por 289 billones de pesos para 2025, pero el presupuesto incrementa esa cifra a un valor que no corresponde a la realidad fiscal del país”, sostuvo Lemos.

Por su parte, la senadora Imelda Daza defendió el presupuesto y argumentó que la discusión aún está en curso y no se han presentado conclusiones definitivas. También señaló que es necesaria una reforma tributaria, pero aclaró que aún no se puede hablar de nuevos gravámenes, ya que eso no se ha definido.

El escenario en el Congreso sigue siendo incierto, pues dos de las cuatro comisiones económicas apoyarían la postura del gobierno, mientras que las otras dos insisten en la necesidad de reducir el monto del presupuesto. Basta con que una sola comisión vote en contra del presupuesto para que este sea negado. En cambio, la aprobación de un recorte requeriría el voto positivo de todas las comisiones.

El plazo para la aprobación del presupuesto vence el 15 de septiembre, lo que ha incrementado la tensión política. De hecho, fue el mismo presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien rechazó el momento en que se presentó el presupuesto.

Mientras tanto, Petro ha elevado el tono de su discurso, llegando incluso a hablar de un golpe de Estado en el marco de las investigaciones en su contra por la presunta financiación irregular de su campaña. Lemos le pidió en La W “respetar la división de poderes en Colombia y acoger las decisiones judiciales”.

