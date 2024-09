Armando Benedetti, quien actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de distintos temas personales y de coyuntura nacional.

Inicialmente, se refirió a los controversiales audios expuestos por Revista Semana, asegurando que se trata del “extracto de una conversación, un audio en líneas de tiempo diferentes en las que cualquiera puede interpretar lo que sea (…) no tengo nada que decir del presidente de la República”.

Esto generó que la conversación se enfocara en algunos mitos que han rodeado a la opinión pública desde la publicación de los audios, como el hecho de que el presidente Petro habría mandado a Benedetti a la embajada en la FAO para “callarlo y mantenerlo alejado”, algo que este desmintió en La W.

“No era lo que yo quería, pero es lo mejor que me ha podido pasar. Yo estuve en la campaña de Petro porque quería algo, no se lo niego, hubiera querido estar en un ministerio, pero no se dieron las circunstancias, estoy en roma y estoy contento”, dijo.

En cuanto a la controversia sobre la designación en la FAO para callarlo dijo que es “un mito loco y lleno de ignorancia”.

“Yo dije que quería estar en un ministerio, pero lo mejor que me ha pasado en mi vida a nivel espiritual, familiar, de contexto, de tranquilidad, de trabajo, de aprender, es la FAO. Roma es una excelente ciudad para vivir, pero no es que me estén comprando con Roma, yo no tengo nada que decir del presidente ni el presidente de qué esconderse”, aseguró.

Finalmente, el embajador Benedetti explicó cuales son las funciones que desarrolla allí de la mano de la Embajada de Colombia en Italia y las tareas que se encuentran en curso.

Escuche este fragmento de la entrevista a Armando Benedetti en La W:

Play/Pause "Lo mejor que me ha pasado en la vida es la FAO": Armando Benedetti sobre su embajada 06:41 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles <iframe src="https://www.wradio.com.co/embed/audio/367/1725896644_387_cut/" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Escuche W Radio en vivo aquí