Marelen Castillo negó que su candidatura vicepresidencial fuera propuesta por la Iglesia

El exfiscal Néstor Humberto Martínez dedicó su columna dominical en el diario El Tiempo al fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández. En esa publicación, aseguró que el ingeniero quiso “gobernar con excelencia y exaltando a la mujer. El primer mensaje lo envió con la vicepresidenta”.

Martínez afirmó que, en su momento, Hernández consideró como fórmula vicepresidencial a María Claudia Lacouture y Sandra Forero, pero que “la diplomacia vaticana se les anticipó”.

Según Martínez, durante la campaña electoral, tras una reunión con el entonces nuncio apostólico, Luis Mariano Montemayor, surgió el nombre de la ahora representante a la Cámara Marelen Castillo: “una educadora que se desempeñaba como vicerrectora académica de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá”.

Así pues, Martínez señaló que la entonces fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández es cercana a la Iglesia. “Dos semanas después de anunciar su nombre, el 16 de marzo de 2022, el Vaticano le organizó un encuentro con el papa Francisco en Roma, un poderoso mensaje para un país católico”.

Al respecto, La W contactó a la representante, quien negó que su nombre hubiera sido postulado por la Iglesia católica. Por el contrario, dijo que quien se contactó con ella fue el exrector de la Uniminuto, Alonso Ortiz Serrano, quien fuera primo del señor Donald Ortiz, amigo personal de Rodolfo Hernández.

“Alonso me llama y me cuenta y yo le digo que yo no soy política y que no está en mis planes. Pero él me dice que el ingeniero quiere una mujer del pacífico, afro, que sea católica, educadora, que tenga formación. Entonces, ellos consideraron que yo podía ser una candidata y me pidieron la hoja de vida”, dijo.

Y sobre su relación con el nuncio apostólico dijo que conoció a Montemayor, pero que él no fue quien propuso su nombre. Agregó que incluso tuvo una cita con él, pero luego de que ya fuera la formula del ingeniero: “Él me dio una cita y yo estuve en su oficina. Estuvimos conversando de muchos temas de ese momento de campaña”, esa reunión fue el 25 de abril de 2022, según lo señaló.