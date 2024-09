“No amenacé a mi esposa, a mi suegra ni a nadie con un arma blanca”: Armando Benedetti

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations, en español Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), se pronunció sobre el incidente que involucró a su esposa, Adelina Guerrero Covo.

Es preciso recordar que el suceso trascendió debido a un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a finales del pasado mes de julio, en el que informó que Benedetti es investigado en España por una supuesta agresión contra su esposa, que habría ocurrido el 30 de junio en Madrid, España.

Al respecto, Benedetti afirmó enfáticamente que nunca ha amenazado a nadie: “No amenacé ni a mi esposa. ni a mi suegra, ni a nadie (…) (nunca) en mi vida he amenazado con un arma blanca, con una pistola o con una piedra”.

Sobre qué sucedió ese día, Benedetti aclaró que, en España, “las leyes son bastante duras”. Por eso, indicó que, si una mujer denuncia que su marido le pegó, “lo detienen automáticamente, sin probar si es verdad o mentira, y además lo llevan a juicio para que no haya amenazas o compras y que la mujer pueda testificar tranquilamente”.

“Hoy la Fiscalía está estudiando si el juez es competente de ese delito (…) otro mito que se me armó en el país es que yo me identifiqué como diplomático, como en las películas (…) mi inmunidad es solamente para Roma, porque soy embajador ante la FAO”, aseguró Benedetti.

“Ya hay una resolución que dice que soy inocente y que no hubo delito (…) cualquier cosa que tú digas aquí de algún funcionario público, la Fiscalía o la Corte abren, de oficio, una indagación preliminar que, en últimas, no es una investigación”, expresó el embajador Benedetti.

