Nunca le he dado un consejo en política, ni ella a mí: Benedetti sobre su hermana, Ángela

Armando Benedetti. (Photo by YURI CORTEZ/AFP via Getty Images)

“Nunca le he dado un consejo en política, ni ella a mí”: Benedetti sobre su hermana, Ángel

En medio de su conversación con La W, el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, se refirió a su hermana, Ángel Benedetti, quien, al parecer, no estaría conforme con el gobierno del presidente Petro.

El embajador explicó que desde noviembre, ocho meses antes de la segunda vuelta, no volvió a tener vida pública o social, “solo estaba pendiente de la campaña”.

Asimismo, reveló que no toca temas políticos con su hermana o su familia.

“Esa pregunta es muy fácil de responder. Somos hermanos, la quiero bastante, pero como los hermanos, peleamos en la casa y afuera nadie puede hablar mal de nadie. Lo que quiero decir es que tenemos unos tratos explícitos en que yo nunca en la vida le he dado un consejo en política, ni ella a mí”, indicó.

“Ella fue concejal de Bogotá y no fui a una sola manifestación de la campaña de ella. Incluso, yo no quería que ella se lanzara en ese momento el Concejo porque no era bueno que dos hermanos estuvieran en la misma plaza en Bogotá”, añadió.