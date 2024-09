Por acoso sexual, asistente denuncia a fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá

Esta es la historia de una joven abogada que, redoblando jornadas, estudiando y trabajando al tiempo, logró terminar una especialización en Derecho Penal y Ciencias Forenses.

Trabaja como asistente de fiscal en la Fiscalía General de la Nación y espera tener la oportunidad de ascender dentro de la institución, como corresponde a su nivel de estudios.

Se llama Yeraldín Acuña y hace unas semanas interpuso una denuncia penal por acoso sexual contra Germán Arias Cortés, fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, quien fue supervisor inmediato de ella y ocupa un cargo jerárquicamente superior en la entidad.

El Reporte Coronell conoció que ella asegura y tiene comunicaciones que demostrarían que el doctor Arias usó con ella expresiones inapropiadas, le hizo primero insinuaciones sexuales que fueron volviéndose cada vez más explícitas y vulgares.

Como suele suceder en las conductas de acoso sexual, todo empieza como una broma, casi como una cortesía. El fiscal Arias la llamaba “linda”, “mi muñeca”. Después los viajes de trabajo dan lugar a situaciones equívocas y el fiscal va aumentando el tono y escribe mensajes como uno que dice “le dio miedo, dijo ‘me emborracho y amanezco debajo de mi jefecito’”, hasta llegar a “que me des Qkita”, “la pasaríamos más rico”.

La abogada asegura que, cuando no accedió y estando embarazada de su compañero sentimental, empezó a ser acosada laboralmente por su superior. Su carga de trabajo fue subiendo, dice ella que de manera caprichosa y peligrosa para su estado.

Después fue asignada a otro despacho y afirma que, cuando se quejó ante José Manuel Martínez Malaver, encargado de la dirección de Fiscalías de Bogotá, no recibió apoyo de la entidad. El otro hombre se hizo el de las gafas.

Por eso presentó su denuncia ante la propia Fiscalía General de la Nación que la semana pasada asignó el caso a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

He hablado con la presunta víctima y conocí el texto de su denuncia. Me dijo, y lo entiendo perfectamente, que por ahora no quiere hablar en medios de comunicación sobre el caso.

También busqué al presunto acosador, al doctor Germán Arias Cortés, quien aceptó la invitación de El Reporte Coronell para dar su versión sobre los hechos.

Aunque pocos casos llegan a judicializarse, el acoso sexual es pan de todos los días en la Fiscalía y en los despachos judiciales. Hace unos años, en la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, el director nacional de Fiscalías fue señalado por acoso y otros delitos. Renunció, pero nunca fue condenado.

También hace un tiempo se habló de estas conductas en una alta Corte. Nada pasó.

El caso más aberrante sucedió en la Defensoría del Pueblo. La denunciante terminó sufriendo más que el denunciado. Para ella, atreverse a denunciar significó el fin de una carrera promisoria. En cambio, él fue absuelto por un tribunal de hombres y hoy aspira a convertirse en procurador general de la Nación.

El llamado estándar probatorio parece amparar a los hombres sobre las mujeres. La justicia resulta más garantista con los presuntos victimarios que con sus alegadas víctimas.

Las denuncias de acoso sexual rara vez prosperan.

En Colombia, qué vergüenza decirlo, se sigue haciendo justicia a lo macho.