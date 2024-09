“Yo no tuve nada que ver con la financiación”: Armando Benedetti sobre campaña de Petro

Armando Benedetti conversó este lunes, 9 de septiembre, con La W a propósito de los escándalos que han rodeado su nombre, como los audios en la conversación con Laura Sarabia y en los que se refirió a 15.000 millones de pesos que habrían entrado a la campaña Petro Presidente.

Aunque reconoció que lo dicho en esos audios fueron una “rabieta” que tuvo en ese momento, también aclaró que fue una “exageración” lo de los 15.000 millones de pesos que habrían ingresado a la campaña del hoy presidente, Gustavo Petro.

De esta manera, se desligó de la parte financiera de la campaña presidencial, pues eso le correspondía a Ricardo Roa.

“Confío en el proceso que Roa hizo como gerente, pero no tengo absolutamente nada que ver, ni mucho menos que son 15.000 millones de pesos del narcotráfico. Nunca me he tomado una Coca Cola o un tinto con alguien que sea narcotraficante”, afirmó.

Es por esta razón que indicó que el presidente Petro “no tiene nada que ocultar” y él no tiene nada que decir del mandatario de los colombianos.

A propósito, el Consejo de Estado emitió la decisión de que será el Consejo Nacional Electoral el ente que investigará las presuntas irregularidades en los dineros de la campaña de Petro.