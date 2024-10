Llamado al Congreso para legislar sobre derechos laborales de deportistas profesionales

La Corte Constitucional hizo un llamado al Congreso de la República y al Gobierno Nacional para regular los derechos laborales de los deportistas profesionales, particularmente en lo que respecta a los riesgos ocupacionales derivados de lesiones físicas. Esta exhortación se produjo en el marco de una tutela interpuesta por un club deportivo que alegaba la vulneración de su derecho al debido proceso.

En su fallo, la Corte subrayó la importancia de crear una legislación que reconozca las particularidades laborales de los deportistas profesionales y que proteja sus derechos ante lesiones que les impiden competir. El tribunal destacó que las actividades de alto rendimiento exigen condiciones de salud óptimas, por lo que es necesario un marco normativo que contemple tanto los derechos de los trabajadores como la realidad de los clubes empleadores.

Sobre el caso: la historia de Luis

El pronunciamiento de la Corte surge de una demanda interpuesta por un futbolista identificado como “Luis”, quien sufrió un accidente laboral en 2013 que le dejó secuelas físicas graves. Pese a sus cirugías y recuperación parcial, el club lo despidió en 2014. Luis presentó una demanda laboral solicitando su reintegro, alegando que no estaba completamente recuperado y que su despido fue injusto.

Después de varias decisiones judiciales, en 2022 la sala de descongestión de la Corte Suprema ordenó su reintegro. Sin embargo, el club presentó una tutela argumentando que la decisión no había considerado adecuadamente la condición física del jugador para continuar en competencia profesional.

Decisión de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional concluyó que la sala de descongestión había cometido un error sustantivo al ordenar el reintegro de Luis sin verificar si sus condiciones físicas eran compatibles con la actividad profesional. Aunque se anuló parcialmente la decisión, la Corte ordenó emitir un nuevo fallo que tomara en cuenta la capacidad del jugador para volver a desempeñarse en un nivel competitivo. Las indemnizaciones y otros aspectos del fallo original se mantuvieron.

Un vacío legal en los derechos de los deportistas

La Corte fue enfática en la necesidad de una legislación que regule los derechos laborales de los deportistas, en especial en casos de lesiones físicas. Actualmente, muchos deportistas enfrentan inseguridad jurídica debido a la falta de una regulación que contemple las particularidades de su profesión, lo que pone en riesgo tanto su salud como sus carreras.

Salvamento de voto

La magistrada Natalia Ángel Cabo salvó su voto, señalando que la Corte no debió intervenir de manera oficiosa en la orden de reintegro, y argumentó que la Sala de Descongestión no había violado el debido proceso del club. Aunque reconoció la falta de regulación sobre los derechos laborales de los deportistas, consideró que esto no justificaba una disminución en las garantías frente a despidos arbitrarios.