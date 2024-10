Debemos repensarnos, conservando esencia de lo que somos: rectora Universidad del Rosario

Después de varios meses de incertidumbre, la Universidad del Rosario tiene rectora y por primera vez, después de 120 hombres y 370 años de fundación es una mujer. Su nombre es Ana Isabel Gómez Córdoba, médica con especialización en Pediatría, Gerencia en Salud Pública y Derecho Sanitario de la Universidad del Rosario; y Doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.

“Pensé en ser médico desde muy tempranamente en la primaria y en el bachillerato porque, como le ocurre a la gran mayoría de mis estudiantes que han optado por distintas ciencias de la salud, sentía una empatía natural con el sufrimiento. Por otra parte, me encantaba aprender y el funcionamiento del cuerpo humano, por descubrir cómo funcionan las cosas y por crear. Debo confesar que siempre había amado el derecho porque tengo dos padres abogados, entonces siempre tuve la duda entre medicina y derecho porque la forma en la que piensan los abogados y los médicos es muy parecida, fundamentada en principios y valores”, señaló la nueva rectora ante los micrófonos de W Radio.

Para nadie ha sido un secreto que la universidad en los últimos meses ha pasado situaciones difíciles. La salida del exrector de Alejandro Cheyne por presuntos malos manejos financieros y conflictos de interés que se denunciaron en esta misma emisora. Además de las numerosas críticas de abogados, magistrados, profesores y estudiantes de la universidad sobre el sistema electoral que para muchos parece obsoleto y debería cambiar.

“Yo no me atrevería a plantear cómo debe ser la reforma de las constituciones y las reformas del proceso electoral, porque si bien voy a participar con personas de la comunidad en las propuestas que hagan, no me corresponde a mí hacerlo directamente (...) si se mira las constituciones de los países, rara vez se transforman la constitución de EE. UU no ha cambiado. Digamos que las constituciones son consideradas como lo que da más estabilidad y seguridad jurídica. Debe prevalecer su misión, sus principios, sus valores y lo que nos hace únicos y diferentes a otros. Lo que sí hay que estar abierto es a las transformaciones necesarias que pide la sociedad actual. Tenemos que repensar, conservando la esencia de los que somos”.

