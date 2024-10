NSO, fabricante de Pegasus, confirma negocio con Colombia

La empresa israelí NSO Group, dueña del software ‘Pegasus’, confirmó que sí fue realizado un negocio con Colombia, como había denunciado el presidente Gustavo Petro quien a comienzos del mes de septiembre aseguró que se realizó una trasacción con el gobierno Duque en 2021.

Esta noticia se conoció en la respuesta de NSO Group a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que el mandatario denunció que la firma presuntamente cometió el delito de lavado de activos al realizar transacciones en efectivo por más de cinco millones de dólares en territorio colombiano.

En su comunicado, NSO Group advirtió que es “una empresa que respeta las leyes” y que “todas las transacciones se realizaron de acuerdo con la ley y con la debida autorización y documentación en ambos países”. Este aparte confirmaría que, en efecto, sí se llevó a cabo el negocio en mención.

“Cualquier otra afirmación es inexacta y no refleja la realidad”, agregó la firma.

Cabe recordar que en esta declaración a los medios de comunicación, el presidente Petro hizo referencia a las recientes revelaciones acerca del traslado de dinero para la compra del software ‘Pegasus’, el cual, presuntamente, el gobierno del expresidente Iván Duque utilizaba para interceptar ilegalmente llamadas telefónicas.

Este es el comunicado de NSO Group en inglés

“NSO is a law-abiding company. As such, all transactions were done according to the law and with proper authorization and documentation in both countries. Any other claim is inaccurate and does not reflect reality”.

