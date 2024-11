Se cae nombramiento de Diego Cancino en la SAE: “decreto nunca estuvo”, dice MinHacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, confirmó en La W que se cayó el nombramiento de Diego Cancino como director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por la denuncia de presunto acoso sexual contra Viviana Vargas, funcionaria del Ministerio del Interior.

“Nunca ha salido un decreto nombrándolo, lo único que hubo fue la publicación de una hoja de vida”, afirmó.

Añadió que el decreto del decreto nunca estuvo.

Y es que en conversación con La W, Viviana Vargas, la presunta víctima de acoso por parte de Cancino, expresó que amigos que se dieron cuenta de la situación serán testigos en el caso.

“En esto de la política hay muchos temas que no se pueden trabajar en un lugar público y lo entiendo. He tenido muchos almuerzos con personalidades políticas, cominudades LGBTI, comunidades negras, y nunca he tenido un problema”, afirmó.

Asimismo, la trabajadora del Ministerio aclaró que en el momento en el que sucedieron los hechos ella no tenía “ningún espacio de confianza” con Cancino: “ni siquiera nos saludábamos de beso”.

¿Qué dijo Diego Cancino sobre la denuncia de acoso sexual?

A través de un comunicado, el exviceministro del Interior, Diego Cancino, se pronunció sobre la denuncia en su contra por un presunto acoso sexual hacia Viviana Vargas Ávila, funcionaria del Ministerio del Interior.

“Estoy absolutamente convencido de que en ningún momento incurrí en ninguna forma de acoso sexual en el marco de un encuentro entre excompañeros -ya que hacía más de un mes había salido del Ministerio del Interior-, y en el cual estuvimos acompañados de personas a quienes Viviana invitó, amigos suyos”, aseveró.

“Reafirmo mi compromiso de aportar todos los elementos que se requieran para que este asunto, doloroso para Viviana, para mí, para mi familia, amigos, compañeros y compañeras, se esclarezca completamente. Estoy comprometido con la justicia, la respeto y colaboraré plenamente con cualquier investigación para contribuir a la verdad en este tema tan delicado y que tanto dolor me causa. Esclarecer la verdad es imperativo y, al final, nos ayudará a todos y todas en el plano tanto personal como colectivo. Quienes me conocen saben de mi compromiso, respeto, constancia y entrega por la construcción de un país más justo y equitativo”, afirmó.

Reviva la entrevista completa con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a continuación