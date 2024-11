Sandra Ortiz rompe su silencio en La W y habla del entramado de corrupción en la UNGRD

La exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el entramado de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

En conversación con Juan Diego Alvira, Ortiz señaló que es la primera vez que habla desde que ‘estalló’ el escándalo de corrupción en el que se vieron implicados Olmedo López y Sneyder Pinillla, director y ex subdiertor de la UNGRD.

“Ha sido un momento muy duro en mi vida. Es difícil soportar todo lo que ha pasado y, sobre todo, guardar silencio”, aseguró.

No obstante, mencionó que cree en el debido proceso y en la justicia colombiana, asegurando que tiene todas las pruebas para demostrar su inocencia.

¿Cómo llegó Sandra Ortiz al Gobierno y cuáles eran sus funciones?

Explicó que ella era el contacto directo de la Presidencia con la ciudadanía, los alcaldes y los gobernadores. “Yo hacía seguimiento a los compromisos del presidente en las diferentes ciudades y diálogos sociales”.

Llamado de la Fiscalía a Sandra Ortiz

La exfuncionaria se refirió al llamado que le hizo la Fiscalía en donde se le imputarán los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias por este entramado de corrupción.

“Me declararé inocente. Toda mi vida he sido una mujer correcta, nunca he estado envuelta en un escándalo”, expresó.

Versión de Sneyder Pinilla, la prueba reina contra Sandra Ortiz

El ex subdirector de la UNGRD señaló en su versión que él le entregó a Sandra Ortiz una maleta con varios millones de pesos para que se la llevara al senador Iván Name.

“Eso no es cierto, eso no es cierto y tengo las pruebas para demostrar que esto es un complot. Nunca existió una maleta, no sé de qué me están hablando”, afirmó.

A propósito, negó con rotundidad que en algún momento hubiera algún tipo de indicación o directriz para la compra de votos en el Congreso de la República.

“El presidente jamás haría eso, jamás nos pediría eso. El presidente es un hombre correcto, honesto y se la está jugando por el país y no ha sido fácil. Nosotros ganamos la Presidencia, pero no tenemos el poder”, sostuvo.

Ortiz reveló que Olmedo López, quien fue integrante del extinto grupo del M-19, siempre tuvo en su cabeza ser presidente de Colombia, incluso, mencionó que él ya estaba armando su equipo.

“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, aseguró.

Añadió que Olmedo López tomó la UNGRD “para sus negocios personales”, por lo que pidió que siempre se revise el historial de las personas.

“Ellos vieron una oportunidad y ahora quieren armar una cortina de humo para lavarse las manos y que les hagan una rebaja de penas”, comentó.

“Aquí hay un complot y lo voy a demostrar, tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”.

“Le hacen daño al presidente, al Gobierno y al país. Sí existen esas personas y tengo las pruebas, tengo la tranquilidad de que todo saldrá bien”, agregó.

¿La vida de Sandra Ortiz corre peligro?

La exfuncionaria del Gobierno Petro reconoció que esta situación que está viviendo le preocupa “mucho”, por lo que ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue todo lo relacionado a este caso.

“Me pasó una situación con la camioneta que prefiero que investigue la Fiscalía”, concluyó.

Relación de Sandra Ortiz con esmeraldero Pedro Aguilar

Ortiz se refirió a su relación sentimental con el reconocido esmeraldero, Pedro Aguilar, quien fue asesinado en Bogotá por un francotirador.

“Este tema no lo pensaba tocar, pero lo haré para dar esa claridad. Con ninguna de las personas que han mencionado en este escándalo han atravesado la línea de la vida personal, yo soy la única mujer, conmigo si lo hicieron, lo hicieron algunas periodistas mujeres”, aseguró.

Reviva la entrevista completa con Sandra Ortiz a continuación

