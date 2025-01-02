“Es algo ineficaz, es el medio más visto”: Consejo palestino tras suspensión de Al Jazeera

La Autoridad Nacional Palestina (ANP), suspendió temporalmente la retransmisión de la cadena catarí Al Jazeera. Según la agencia oficial de noticias palestina WAFA, la decisión se tomó por emitir “material incitador”.

De acuerdo con información del comité ministerial que incluye a los ministerios de Cultura, Interior y Comunicaciones, la emisora estaría transmitiendo “informes que estaban engañando y provocando conflictos” en el país.

Mustafa Barghouti, miembro del Consejo Legislativo Palestino, pasó por los micrófonos de La W y se refirió al respecto, asegurando que “no se entiende la decisión de la autoridad palestina”.

De este modo, enfatizó en que Al Jazeera es “el mejor medio, no solo árabe, sino también en inglés”, por lo que reveló que se ha demandado al Estado para que replanteen su decisión.

Además, tildó esta suspensión como algo “ineficaz”, debido a que “(Al Jazeera) es la cadena más vista en el Medio Oriente”.

Asimismo, dijo que están a la espera de que la autoridad palestina lo piense dos veces y cambien su decisión a través del diálogo constructivo.

Cierre de Al Jazeera en Cisjordania

Tras el veto de Israel, la suspensión de las operaciones de la cadena catarí Al Jazeera en Cisjordania ocupada también por parte de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en partes reducidas del territorio, es una muestra más de la división que recorre la sociedad palestina, en plena lucha interna por el control de la Franja de Gaza tras la guerra.

La decisión, anunciada anoche por las autoridades de la ANP, llega después de casi un mes de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las milicias del campamento de refugiados de Yenín, en el norte de Cisjordania, que ya se han cobrado la vida de 11 personas, entre ellas una periodista, un menor de 16 años, y al menos cinco agentes de la ANP.

La cobertura por parte de Al Jazeera de estos enfrentamientos entre las autoridades de la ANP y las milicias, afines a Hamás, llevó a algunos periodistas locales a presentar quejas ante el Sindicato de Periodistas Palestinos, que hace dos días emitió un comunicado condenando la publicación de “discursos de odio” y “desinformación” por la cadena catarí.

En su mensaje, el sindicato destaca que el medio utilizó “una imagen generada por IA que representaba un rifle no utilizado por las fuerzas de seguridad”, además de publicar una dramatización con actores de una conversación entre un periodista y un policía en la plataforma digital Al Jazeera 360.

El sindicato solicitó entonces “el cese inmediato de la emisión y la publicación de contenidos que promueven el odio, la discordia y la incitación”.