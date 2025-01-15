El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“No hay nada que pueda pararlo”: Embajador de Israel en Sudáfrica sobre acuerdo en Gaza

Alon Liel, exdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel y embajador de Israel en Sudáfrica, habló en La W sobre el acuerdo entre Israel y Hamás con el que buscan firmar una tregua en Gaza.

En principio dijo que “creo que el acuerdo se adelantará”. Sin embargo, mencionó que no está seguro si se llegue a una segunda etapa.

“La primera etapa parece ya estar lista y creo que no hay nada que pueda pararlo”, dijo.

Asimismo, dijo que aunque nadie puede decir qué es lo que va a pasar luego de los primeros 33 liberados de la primera etapa, en el papel hay una probabilidad mucho más alta de que esta se cumpla, de que se lleve a cabo como se quiere, pero considera que están a un 50-50 de probabilidad de una segunda etapa.

“Las cosas pueden cambiar, la segunda etapa está basada más en supuestos”, confirmó.

Incluso dijo que en esta primera parte pueden haber decepciones debido a que es “un paso bastante complicado”.

Escuche la entrevista completa aquí: