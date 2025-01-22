No vamos a dejar que una organización terrorista maneje Gaza: Eitan Guinzburg por acuerdo con Hamás

Los dejaron solos, no hubo socorro: Denuncia tras la muerte de Kevin Bocanegra en Nevado del Tolima

Eitan Guinzburg, secretario general del partido Azul y Blanco Resiliencia para Israel, habló en los micrófonos de La W sobre el acuerdo con Hamás para la liberación de los secuestrados y el rol de la oposición en Israel.

En primer lugar, explicó que “estamos soñando y deseando la paz, hoy estamos luchando contra una organización terrorista que está en Gaza, la cual nos atacó brutalmente el 7 de octubre de 2023 en todos nuestros pueblos e hizo barbaridades, por eso seguimos en guerra con esta organización”.

En esa misma línea, indicó que cada vez que Hamás los ataque, “nos van a encontrar ahí luchando fuerte para que entiendan que no deberían atacarnos y cometer ninguna barbaridad contra nosotros”.

Por otra parte, Guinzburg destacó que “la lucha contra Hamás va a seguir hasta que Hamás no exista más en Gaza, que no exista más militarmente y deje de gobernar en Gaza. Hasta que esa organización terrorista no pare de atacarnos, vamos a luchar. Por eso, a nosotros nos interesa que vengan a Israel los secuestrados y que nos dejen vivir en paz, que vivan en paz y nos dejen en silencio”.

Según el secretario del partido, nadie quiere que en su frontera haya terroristas, “no debemos recibir la opción de que una organización terrorista maneje la vida de dos millones de palestinos en Gaza. No vamos a dejar que una organización terrorista maneje Gaza”.

Por último, mencionó que “nosotros queremos vivir en paz, en un país seguro, con prosperidad y sé que el pueblo palestino también quiere vivir así”.

Escuche la entrevista completa a continuación: