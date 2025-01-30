“Las condiciones eran inhumanas”: prisionera palestina que fue liberada en intercambio de rehenes

Las familias de los presos palestinos que Israel pondrá en libertad este jueves esperan a que lleguen los prisioneros, junto a efectivos de la Cruz Roja y cientos de personas, en el conocido como Centro Recreativo de Ramala. EFE / Magda Gibelli

Hadeel Shatara, una de las prisioneras palestinas que fue liberada en el primer intercambio de rehenes y palestinos el 20 de enero, pasó por los micrófonos de La W, y relató lo difícil que fue estar dentro de esta cárcel.

Shatara inició contando que en el momento en el que la detuvieron no le dijeron nada, ni a ella ni a su abogada.

“Estuve en detención administrativa durante siete meses, pero el documento de las razones lo mantienen en secreto”, subrayó.

En referencia a las condiciones en las que se encontraba mientras estaba en prisión, aseguró que era una situación inhumana. “Nos trataban terrible, había mucha hambre, no teníamos cómo limpiarnos ni ropa para cambiarnos, los turnos en las duchas eran imposibles”.

Asimismo, subraya que al ver a los israelíes liberados, no hay punto de comparación frente a cómo estaban ellas, por lo que dice que “Israel lo hace a propósito para retrasar este acuerdo. Hace cualquier cosa para matar la felicidad de las personas en la franja de Gaza”.

Siendo así, señaló que esta violencia tiene que terminar, pero dijo ser consciente de que no va a pasar hasta que Palestina sea libre. “Tiene que parar esta máquina de muerte”.