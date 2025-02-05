El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Gaza no es tierra americana, no pueden decidir: presidente del Tribunal Supremo de Palestina a Trump

Mahmoud Al-Habbash, presidente del Tribunal Supremo de Palestina y asesor del presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de las palabras de Donald Trump de ocupar ese territorio para reconstruirlo.

“Gaza no es una tierra americana o de Israel. Por lo tanto, no pueden decidir lo que pasa allí. Son sus habitantes los que deciden y los que tienen la potestad”, afirmó.

Expresó que para hacer lo que dice Trump, de volver a Gaza un lugar bonito, lo primero que debe pasar es que “tiene que salir la ocupación”, pues argumentó que es tierra palestina.

“Lo que dice Trump genera odio, rencor y más violencia”, añadió.

De otro lado, se refirió al cese al fuego entre Israel y Hamás, mencionando que las intenciones del gobierno israelí “siempre son malvadas”.

“Somos un pueblo pacífico, queremos vivir en paz y estabilidad. Hay que terminar esta situación porque puede acarrear una desestabilidad en la región”, indicó.