“Trump da órdenes sin considerar derechos o historia”: activista sobre gazatíes desplazados

En diálogo con La W, el activista Ahmed Soboh, exfuncionario palestino y hoy director general de la Fundación Yasser Arafat, se pronunció acerca de la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump, respaldada por el Gobierno israelí, de desplazar forzosamente a la población palestina de la Franja de Gaza.

Cabe recordar que, un día después de conocerse esta polémica propuesta, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó al Ejército que prepare un plan para permitir la salida de los civiles de la Franja de Gaza.

No obstante, el presidente Trump ha reiterado que la salida de los palestinos hacia otras tierras les permitiría tener una vida mejor y la oportunidad de “ser felices, estar seguros y libres”.

Sobre cómo recibe esta noticia la población palestina, Soboh advirtió que él “no llamaría ‘propuesta’” a esta iniciativa.

“Desde que tomó posesión de su cargo hace poco más de dos semanas, el señor Trump ha revuelto al mundo entero y ha descompuesto todo lo que se ha logrado después de la Segunda Guerra Mundial en materia de derecho internacional (…) él se siente emperador del mundo y da órdenes sin tener en cuenta ni derechos, ni sentimientos, ni historia, ni geografía”, declaró el exdiplomático.

Además, Soboh aseguró que esta idea de Trump complica aún más la situación y, por eso, “hay una unanimidad popular y oficial, tanto palestina como árabe, rechazando estas declaraciones”.

Sobre en qué condiciones estarían de acuerdo con la propuesta de Trump en cuando a la ayuda de Estados Unidos para la reconstrucción de Gaza, Soboh advirtió: “¿Alguien que ha destruido puede ser el más indicado para reconstruir? Las bombas de más de una tonelada, usadas por el Ejército de Israel, destruyeron Gaza. Es cínico e hipócrita por parte de Estados Unidos decir que quiere ayudar en la reconstrucción y, acto seguido, decir que no van a pagar, sino obligarán a otros a pagar”.