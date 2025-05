“Aquí hubo un aparato de presión contra el artista”: gerente de RTVC sobre concierto de Residente

El director de RTVC, Holman Morris, expresó su desconcierto tras la cancelación del concierto de Residente, quien rechazó los $3.965 millones pactados y pidió invertirlos en artistas nacionales.

El evento, que había sido anunciado como un concierto gratuito de gran magnitud, quedó en incertidumbre después de que el artista puertorriqueño René Pérez, conocido como Residente, decidiera declinar su participación. Según Morris, el contrato fue gestionado a través de Evenpro, una reconocida empresa de producción de eventos.

“Yo fui el primero y sigo estando totalmente desconcertado”, afirmó Morris, asegurando que el evento se planeó bajo el mismo esquema que en el pasado, con un 80% de artistas nacionales y un 20% de talento internacional. El contrato, según explicó, aún no había comprometido recursos.

La cancelación de Residente generó debate sobre el destino del dinero público y la viabilidad del evento. “Ese dinero ya estaba destinado a la producción de un concierto que se transmitiría por la radio y la televisión pública”, sostuvo Morris, rechazando la idea de que se pudiera reasignar a otras áreas como salud o educación.

Además, Morris insinuó que la decisión del artista pudo haber sido influenciada por presiones externas: “Aquí hubo un aparato de presión contra el artista, porque hay gente que no le gusta lo que él canta”. También aseguró que la organización del evento buscará alternativas para que el concierto de La Esperanza se mantenga con otros artistas. Agregó que el contrato no se había pagado, por lo que no presentó ninguna pérdida para la entidad.

Por ahora, el futuro del evento es incierto y queda la pregunta sobre cómo se usará el presupuesto asignado.

Escuche la entrevista completa a continuación: