“Trump quiere tomar Gaza como si fuera su propiedad privada”: Faisal Aranki, líder palestino

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado sus planes de hacerse con el control de la franja de Gaza. Unos planes que, según explica, incluirían “comprar” la franja, como también asegura querer hacer con Groenlandia, la isla ártica bajo soberanía danesa.

Sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el doctor Faisal Aranki, quien es miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), exponiendo sus perspectivas tras las declaraciones del mandatario norteamericano.

“Aún no hay nada creíble u oficial por parte de Trump para adueñarse de la franja de Gaza, solo fue una declaración al aire, lo veo como un comentario gracioso, cualquier discusión sobre Gaza es sensible, compleja, teniendo en cuenta la preocupación humanitaria y de seguridad que hay en el conflicto (…) En su anterior administración, Trump también fue controversial en su intento de acuerdo de paz, era polémico cuando establecía fronteras, cualquier nueva declaración suya debe ser creíble”, aseguró.

Asimismo, enfatizó en la importancia de mantener en cese al fuego para evitar una nueva escalada de la guerra y que se agrave la crisis humanitaria.

“Es vital mantener la paz en esta región para evitar una crisis humanitaria peor, la posición de Trump esta siendo muy marcada por un apoyo a Israel, sobre todo reconociendo a Jerusalén como su capital; él favorece a Israel afectando los esfuerzos de un acuerdo balanceado y quiere tomar Gaza como si fuera una propiedad privada suya, todo esto podría afectar la situación y alejar la posibilidad de un tratado de paz”, cerró.

