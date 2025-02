Gonzalo Boye: el abogado en España de ‘Papá Pitufo’

El abogado Gonzalo Boye es el defensor de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, en España.

Boye logró que le dieran libertad condicional al presunto zar del contrabando mientras la justicia española estudiaba la petición de extradición a Colombia. La condición era la retención de su pasaporte y la presentación periódica ante las autoridades.

‘Papá Pitufo’ aprovechó esta concesión para huir a Portugal donde fue detenido y espera ahora la decisión del gobierno de ese país para ser enviado a Colombia.

Hace un par de días les contaba que el abogado Gonzalo Boye ha sido defensor de Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña y de otros independentistas catalanes.

En el mismo proceso uno de los investigados es Xavier Vendrell, el amigo catalán del presidente Gustavo Petro a quien Augusto Rodríguez ha señalado como partícipe –junto con el jefe de gabinete Armando Benedetti– en la primera reunión en la que Papá Pitufo se acercó a la campaña presidencial de Petro.

En las últimas horas Augusto Rodríguez hizo pública una fotografía que muestra a Vendrell hablando con Armando Benedetti, al día siguiente de que Augusto Rodríguez señalara públicamente que el cuestionado jefe de gabinete había estado en esa primera reunión con Papá Pitufo.

Xavier Vendrell y Armando Benedetti. Foto: Augusto Rodríguez. Ampliar

Volvamos al abogado de ‘Papá Pitufo’ en España.

Gonzalo Boye Tuset, es chileno, nieto de catalán y estudió derecho mientras estaba preso en España.

En 1996 fue condenado a 14 años de prisión por su participación en el secuestro del industrial español Emiliano Revilla. El crimen fue cometido por ETA, el grupo terrorista y separatista vasco, y al proceso fueron asociados tres chilenos –entre ellos Boye– quienes, según el expediente, hacían parte de la guerrilla urbana chilena Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Boye, condenado por estos hechos sigue sosteniendo hoy que es inocente. Entró a la cárcel siendo un graduado en ciencias políticas en Alemania, se hizo abogado mientras estaba preso y al salir, casi 8 años después, se convirtió en defensor de derechos humanos.

Una de esas causas es la de los independentistas catalanes. No ha sido abogado de Xavier Vendrell, pero si de otros vinculados al mismo proceso.

Su historia lo volvió una celebridad pero también lo ha convertido en blanco de miembros de otras alas políticas de España. Escuchemos lo que le dijo la diputada ultraderechista Cayetana Álvarez de Toledo.

La carrera de Boye de defensor de causas políticas tuvo un paréntesis. También ha sido apoderado del contrabandista y narcotraficante gallego José Ramón Prado, alias Sito Miñanco.

Y aquí surge la otra coincidencia que lo asocia con Xavier Vendrell.

Como les contamos cuando las autoridades españolas inspeccionaron el computador del catalán, nacionalizado colombiano, Xavier Vendrell encontraron documentos judiciales reservados sobre el asesinato del narcotraficante gallego Santiago Quintero Marín, ocurrido en la ciudad de Pereira, Risaralda, y probablemente ejecutado por una banda de sicarios que opera el sanandresito de la 38.

El documento habla y de cuentas de grabaciones según las cuales el determinador del asesinato fue un hombre colombiano establecido en España llamado Manuel Andrés Puentes Saavedra.

Pues bien ese mismo hombre ha declarado que el abogado Gonzalo Boye participaba en operaciones de lavado de dinero para la organización criminal de Sito Miñanco. Por esos hechos viene siendo procesado el abogado Boye quien niega esa responsabilidad

Miremos las dos escenas en cámara lenta:

Boye, el defensor de los compañeros de causa de Xavier Vendrell, el catalán que le recibió un maletín con 500 millones a ‘Papá Pitufo’ para la campaña de Petro y que después dice haber devuelto. Es el defensor en España de ‘Papá Pitufo’.

En el computador del catalán que le recibió el maletín a Papá Pitufo encontraron un documento confidencial que implica en un asesinato en Colombia, probablemente cometido por sicarios de sanandresito, al declarante contra Gonzalo Boye, el abogado de Papá Pitufo.

Vendrell sigue sin responder. Le dejé un mensaje hace dos horas al abogado Gonzalo Boye, a quien llamé para preguntarle por estas coincidencias.

Bonus track:

Augusto Rodríguez, director de la UNP, la persona que habló de Xavier Vendrell, de Armando Benedetti y de la reunión con Papá Pitufo, teme por su vida. Piensa que podrían matarlo.

Ayer me lo dijo al explicarme porque su comunicado termina con esta frase “me animo a hacer público que no estoy deprimido, no suelo atentar contra mi propia integridad y disfruto de buena salud”.

El hombre que vela por la protección de personas amenazadas teme que alguien le quiera hacer algo y lo hace después de denunciar el ingreso y posterior devolución de plata de plata del zar del contrabando a la campaña presidencial de Gustavo Petro, con quien ha trabajado durante los últimos 30 años.