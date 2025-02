Más de 100 personas habrían sido estafadas por falsa inversionista que prometía altos rendimientos

Desde el año 2017 más de 100 personas estarían siendo estafadas por Camila Pérez Dow, una mujer que se hacía pasar por inversionista y que, con varios negocios atractivos, les hacía creer que obtendría altos rendimientos en poco tiempo, aproximadamente retornos del 30% en 40 días. Ahora mismo, según la denuncia interpuesta ante los entes correspondientes, hay más de 2 mil millones de pesos en riesgo.

“Inicialmente, yo conocí a Camila en el colegio de mis hijos porque ella tenía a sus hijos ahí también. Ella se acercó a mí poniendo a Dios de por medio, haciéndome ver que era una persona súper emprendedora. Decía que tenía contratos con Rappi, Andrés Carne de Res, que le hacía dotaciones a la Alcaldía de Cajicá y yo empecé a confiar. Me llevó a su taller, su supuesta empresa, se veía funcionando con normalidad, tenía empleados, tenía máquinas (...) Lo que ella nos propone es un negocio rentable y viable, realizaba unas trusas que vendía en EE.UU a 35 dólares. Nos dijo que para hacer este pedido, le hacían falta 28 millones de pesos y se los dimos”, señaló ante los micrófonos de W Radio, Mariana Roa.

Mariana cuenta que comenzó a sospechar cuando pasaron 40 días y Camila, le siguió pidiendo dinero y no le devolvió el retorno de la inversión.

“Fueron los ahorros de toda nuestra vida. Ella me abordó para hacer parte de la empresa de ella, todo parte de la confianza, porque ella empieza a ser amiga mía. Hay confianza y ahí empieza toda la parte de descubrir esta falsedad en donde empieza a jugar con temas de salud, sus hijos y con su vida. Yo metí a familiares y a amigos, sé que no voy a volver a recuperar mi dinero, pero esto lo hago para que las personas no caigan en esto. Es un tema más de que se jugó con la buena credibilidad de las personas y nos hizo creer muchos cuentos falsos con los que yo jamás me atrevería a jugar”, dijo Juan Botero, otro de los afectados, en W Radio.

Hasta la publicación de esta nota, W Radio no se ha podido contactar de manera formal con Camila Pérez Dow.

