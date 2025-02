Palestina es nuestro territorio, no nos vamos a ir a ninguna parte: ideólogo de Hamás

Ahmed Yousef, exfuncionario e ideólogo de Hamás, conversó en La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre la amenaza que hizo el presidente Donald Trump de “abrir las puertas del infierno” si no liberan a todos los rehenes esta semana.

En primer lugar, destacó que “Netanyahu es un loco que piensa que nuestra gente no tiene geografía y pueden jugar con nosotros, pero no es así. Esperamos que los mediadores de este acuerdo no permitan que Netanyahu se salga con la suya. Nuestra gente rechaza esas políticas que adelanta Netanyahu, los palestinos y árabes que fueron mediadores también lo rechazan”.

En ese sentido, fue tajante al decir que “no vamos a ceder a las amenazas y palabras de Netanyahu. No vamos a permitir que nos hagan matoneo y no vamos a aceptar esas políticas que él quiere adelantar”.

Asimismo, comentó que su tierra esta siendo ocupada y por ende tienen el derecho de defenderse, “a restaurar nuestros derechos. La ley internacional nos respalda, nosotros como refugiados podemos defendernos y esta tierra no le pertenece ni a Israel ni a los cristianos, todos tenemos derecho de vivir en paz. Es tierra de Dios y eso no se puede ignorar, nosotros nos sentimos parte de la Franja de Gaza”.

Por último, mencionó que “desafortunadamente la mayoría de los países árabes también se están sintiendo presionados por parte de los americanos para que ellos aprueben estas atrocidades, pero obviamente los países árabes pueden hacer mucho más, deben hacer algo para defender su tierra (…)”.

Puntualizando que “Palestina es nuestro territorio, no nos vamos a ir a ninguna parte, nadie nos puede forzar a dejar nuestra tierra, nos pertenece y vamos a seguir peleando por la liberación de nuestra tierra”.

Escuche la entrevista completa a continuación: