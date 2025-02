Estalló polémica en Alianza Verde por nombramiento de Antonio Sanguino como MinTrabajo.

La designación de Antonio Sanguino como nuevo ministro del Trabajo desató una dura polémica al interior de la Alianza Verde, especialmente luego de que La W diera a conocer que en octubre de 2024 la Fiscalía lo imputó por presunta corrupción cuando fue concejal en Bogotá por el Polo Democrático.

En debate en La W, los representantes de la Alianza Verde, Santiago Osorio y Cristian Avendaño, se refirieron al tema. Por un lado, según Osorio, Sanguino es un nombre clave para impulsar la reforma laboral en el Congreso, que se juega su futuro en la Comisión Séptima del Senado.

Ahora, sobre la imputación del ministro por supuesto tráfico de influencias y cohecho, aseguró que hasta que Sanguino “no tenga una claridad por parte de la justicia, goza de presunción de inocencia. Pero adicionalmente, si el día de mañana la justicia dice que efectivamente es inocente, entonces sería un compañero que ha luchado socialmente y que se quedó sin el derecho de participar en el Gobierno Nacional”, cuestionó.

De otro lado, Osorio dijo que existe una estrategia para debilitar al Gobierno del presidente Gustavo Petro: “Están queriendo hacer ver que el Gobierno tiene líos en todos sus frentes, y eso no es cierto”.

Por su parte, el representante Cristian Avendaño se apartó de la designación, e incluso criticó la forma en la que se están tomando las decisiones dentro de la Alianza Verde: “Para nadie es un secreto que en el partido hay una profunda división entre un sector que es muy de gobierno y un sector que ha pedido la independencia. Aun así, nos ganaron en mayoría, los que son de gobierno”, explicó.

Y señaló que las decisiones sobre representación burocrática no han sido consultadas en bancada, sino que han sido tomadas por pequeños sectores de la colectividad: “Nos enteramos por medios de comunicación. Son decisiones individuales que no sé con quiénes se hablan, quiénes las celebran, pero a nosotros en el partido no nos consultan”.

Finalmente, sobre la cercanía de Antonio Sanguino con sectores del partido alineados con la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que ella renunció al partido, por lo que no entiende “cómo logran darle un ministerio siendo tan confrontativa”.

Escuche la entrevista completa a continuación: