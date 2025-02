COCCAM pide claridad en la propuesta de sustitución de cultivos ilícitos en el Catatumbo

Ante la propuesta del Gobierno Nacional de empezar a pagar por erradicar de raíz voluntariamente la mata de coca, mediante el programa ‘Renhacemos’, el cual ya abrió la convocatoria en el Catatumbo para que las familias reemplacen los cultivos ilícitos por una economía legal y sostenible, la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana – COCCAM-, expresó su escepticismo por los incumplimientos en sustituciones anteriores.

“La propuesta no es clara, hay unos acuerdos firmados de sustitución de cultivos desde hace 8 años y no se han cumplido, como pretenden salir con esta propuesta, si hay familias que ya firmaron, quitaron la mata de coca y no les cumplieron, no pueden adelantarse; si no se les cumple con el desayuno para que pensar en el almuerzo”, indicó Wilder Mora, coordinador de LA COCCAM.

Señaló que fueron 2600 familias que erradicaron en Tibú, y en Sardinata se firmó el acuerdo colectivo con 1500 familias, mientras que de manera individual lo hicieron 304. “Hace falta voluntad política del Gobierno Nacional para implementar el acuerdo de paz y el programa de sustitución de cultivos. Hemos hecho un llamado al Gobierno porque aquí queremos la paz y la paz se construye invirtiendo, no ofreciendo plata, ofreciendo proyectos productivos, mejoramiento de vías, salud y educación”, puntualizó.

Indicó que necesitan conocer de fondo la propuesta, las ventajas y desventajas, pero en especial, la materialización real de los compromisos. “Estamos dispuestos al diálogo, se tiene que hacer concertado con las comunidades y procesos sociales, estas cosas nos agarran fuera de lugar, porque hay campesinos que nos preguntan y no tenemos respuestas exactas, tampoco se pueden aprovechar de la necesidad de los desplazados, porque a ellos les podrá parecer atractivo el pago, pero dura 8 días y después sigue el mismo problema”, aseguró.

Según la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la convocatoria para vincularse a esta iniciativa de transformación productiva, ecológica y social estará abierta hasta el 5 de marzo de 2025.