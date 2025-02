Joven fue tragado y escupido por una ballena en Chile: “fue una segunda oportunidad de vida”

Adrián Simancas, joven venezolano de 24 años, sufrió una experiencia aterradora en Punta Arenas, Chile, al ser tragado y posteriormente escupido por una ballena en aguas del Estrecho de Magallanes, según muestra el video que grabó su padre mientras se producía el suceso.

En entrevista con La W, Simancas aseguró que el hecho quedó grabado gracias a una cámara 360 manos libres, “mi papá la dejó recostada en el kayak inflable. En el video se puede ver lo que hay en todas las direcciones”.

Asimismo, comentó que no les habían advertido que una ballena se lo podría comer, “nosotros ya teníamos el viaje planificado, estábamos bastante lejos de la zona donde se suelen ver las ballenas.

En ese sentido, aseguró que no vio venir a la ballena, “de haber sido que era una ballena hubiese estado más tranquilo, pero en un primer segundo, cuando me atrapa por detrás, yo pensé que era una orca o algo que me iba a atacar. La ballena pudo haberse confundido o intentado otro tipo de acercamientos”.

Simancas también destacó que “al primer segundo, cuando siento el golpe de atrás, veo algo azul oscuro y blanco que me atrapa, yo cerré los ojos porque pensé que me iba a golpear, pero sentí como que me hubiese atrapado una ola, como esa sensación de remolino y yo sabía que estaba como acostado”.

Según el joven, en ese momento, en medio del pánico, pensó en ‘Pinocho’, “en ese momento sabía que algo gigante me había comido, pensaba quizás pueda sobrevivir como Pinocho o no tengo nada que hacer y me morí. Pero luego sentí que el chaleco salvavidas me sacó y fueron dos segundos más y salí al agua”.

Añadiendo que “yo estaba asustado porque pensé que se podía volver a acercar, sentía que algo se movía debajo de mí, veía el agua y le dije a mi papá que tuviera cuidado. Luego, viendo el video, nos dimos cuenta que había un grupo de ballenas debajo de nosotros”.

Por último, destacó que, a pesar de este episodio, no dejará de hacer estas aventuras, “no quiero dejar de conocer y recorrer y aprovechar estas oportunidades para aprender”.

Escuche la entrevista completa a continuación: