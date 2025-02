MinJusticia aclaró que el futuro de ‘Epa Colombia’ está en manos de los jueces, tras trino de Petro

En entrevista con La W, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, se refirió a la viabilidad de la orden que le dio el presidente Gustavo Petro relacionada con gestionar ante el INPEC que Daneidy Barrera Rojas ‘Epa Colombia’ pueda salir diariamente de la cárcel, bajo la ley de utilidad pública.

La jefa de cartera señaló de entrada que el presidente no la ha llamado para comunicarle instrucción alguna sobre su petición de interceder por ‘Epa Colombia’ y de hecho, aclaró que el ejecutivo no tiene algún tipo de intervención en esos procesos. Por ende, si Daneidy Barrera o su abogado quisieran que fuera postulada a la ley de utilidad pública tendrían que hacerlo ellos mismos y la decisión está en manos de un juez, no del gobierno.

“En el tema particular de quién concede esta ley de utilidad pública solamente lo es un juez, el de conocimiento o el de ejecución de penas (...) es imposible hacerlo por vía diferente”, afirmó la ministra de justicia.

Los requisitos primordiales para que una reclusa pudiese acceder a la ley de utilidad pública son esencialmente que la mujer sea cabeza de hogar, que haya cometido delitos de hurto o porte/tráfico de estupefacientes, y que haya participado de delitos por su condición de marginalidad. Preliminarmente la influencer no cumpliría los requisitos (así lo considera el autor del proyecto Rodrigo Lara).

Frente a este punto, la ministra de Justicia anotó que además existe una prohibición expresa en el código penal frente a conceder beneficios a quienes cometan delitos relacionados con instigación a delinquir, y en el caso de ‘Epa Colombia’ fue condenada por el crimen de instigación a delinquir con fines terroristas. Bajo dicha interpretación tampoco podría acceder a ese tratamiento especial.

“También tiene una prohibición en el Artículo 68A del código penal, no se pueden obtener sustituciones cuando hay un delito que se llama instigación a delinquir y esto significa que hay además de esos requisitos una prohibición para sustitución”, afirmó la ministra.

Frente a que el presidente Gustavo Petro estuviese cometiendo un irrespeto a la separación de poderes con su solicitud, la ministra de Justicia defendió al jefe de Estado y afirmó que se debe respetar la libertad de expresión del presidente Petro.

