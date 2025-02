‘Vallenato Social Club’: así es el nuevo lanzamiento de Gusi que busca enaltecer este género

Gusi pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su más reciente lanzamiento donde incursionó nuevos por rumbos musicales, el álbum denominado ‘Vallenato Social Club’, donde participan figuras clave del vallenato como Elder Dayán Díaz, Alfredo Gutiérrez y muchos más.

“Me debía este álbum desde hace mucho. Quería reunir a grandes estrellas de la música vallenata, algo que creo que me pertenece de alguna manera. En ese andar de hacer canciones me encontré con que estaba creando algo pensando en otros artistas del vallenato, así fue que empecé a tener en mi mente a Alfredo Gutiérrez, pensaba cómo sería su sonido de hace 40 o 50 años traído a la voz de hoy (…) Repliqué el mensaje con Jorge Celedón, Felipe Peláez, Peter Manjarrés, Jean Carlos Centeno, con muchos artistas”, aseguró Gusi en La W.

Asimismo, mencionó que el pensar en 12 artistas del vallenato lo llevó a denominar este nuevo proyecto como ‘Vallenato Social Club’, caracterizándose por la unión de lo que hace cada una de las figuras de esta misma rama.

“La inspiración viene claramente de la agrupación Buena Vista Social Club, allí me di cuenta de lo que pueden llegar a ser un montón de géneros, en este caso el vallenato. Desde mi perspectiva vi que hacía falta un lugar donde todos pudiéramos compartir, y la hoja de ruta arrancó con Elder Dayán, uno de los hijos de Diomedes Díaz, que tiene toda esa herencia musical, no solo de él, de sus hermanos también, allí me di cuenta de que mezclar sangre joven también sería clave”, relató el artista.

Finalmente, aprovechó para destacar el esfuerzo que se hizo para este proyecto, que no solo cuenta con las canciones, sino que, con sus videos musicales, busca contar una historia.

“Todo es un documental que reúne voces de ayer y de las nuevas generaciones, es un gran proyecto que espero vean muy pronto”, cerró.

Escuche la entrevista completa en La W: