Un balde con presuntos explosivos mantiene bloqueada la vía a Urimaco, Norte de Santander

El grupo armado ELN, sigue generando terror en Norte de Santander con la instalación de banderas, pancartas y elementos con posibles artefactos explosivos, poniendo en riesgo a la población civil y a la fuerza pública.

Precisamente, en la madrugada la comunidad del corregimiento de Urimaco, en Norte de Santander, fueron sorprendidos con la instalación de este tipo de material criminal, generándoles miedo e incertidumbre. “Como a la 01:00 a. m. nos dimos cuenta que habían puesto las banderas, las pancartas y el balde con un letrero que dice, ‘Peligro’, eso nos preocupó mucho y no sabemos si el balde tiene o no explosivos. La vía principal está bloqueada, hay un paso alterno por el sector de La Fortaleza pero como la carretera está muy deteriorada, los carros no pasan”, comentó un habitante de Urimaco.

La comunidad está a la espera de las autoridades con el personal especializado en antiexplosivos para verificar el elemento dejado por esta estructura criminal.

Según expertos en seguridad, el 15 de febrero, el ELN suele conmemorar el fallecimiento de uno de sus integrantes. Se trata del sacerdote Camilo Torres Restrepo, por eso usan estas fechas para generar terror en la ciudadanía.

Mientras tanto, en el sector Pedregales, en la vía que comuna a El Zulia con Tibú, las autoridades verifican la posible presencia de otro artefacto explosivo.

Ayer en el sector Patillales, zona rural de Cúcuta, en Puente Amarillo, la fuerza pública explotó de manera controlada, un paquete que fue abandonado sobre este sector con una bandera del ELN, lo cual ocasionó el cierre de la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander por aproximadamente 12 horas.