“Dijo que era un futbolista estrella y sería feo que me rompieran las piernas”: Reyes sobre Barreras

En diálogo con La W, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, se pronunció acerca de la visita de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro y un intermediario de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, a la dirección general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) en Bogotá.

Según reveló El Reporte Coronell, el propósito de esta visita era pedir que nombraran a un recomendado suyo como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, el puerto más grande de Colombia y también la puerta más grande del contrabando.

En medio de la conversación, Reyes reveló en primicia que Roy Barreras, hoy embajador de Colombia ante el Reino Unido, le habría pedido nombrar fichas suyas en la DIAN de Buenaventura y Cali cuando era presidente del Congreso.

“Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura, entre ellos Roy Barreras (…) Me hizo un comentario curioso, me dijo -mira, Luis Carlos, eres un tipo prometedor, eres como un futbolista estrella, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas-, entonces me entregó hojas de vida para la Dian en Buenaventura y Cali, tiene sentido, el contrabando que llega por Buenaventura llega hasta Cali, requiere de una coordinación entre entidades”, aseguró el ministro de Comercio.

Además, mencionó que le hizo saber estos hechos a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por la gravedad del tema.

“Necesitamos una investigación judicial a fondo, soy muy consciente de lo que estoy diciendo (…) Creo que en mi campaña de desprestigio están comprometidos los políticos ante los que no cedí, es triste, pero así es”, dijo.

