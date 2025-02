“Jamás he tenido funcionarios en DIAN de Buenaventura”: Roy Barreras a Luis Carlos Reyes

Roy Barreras, embajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, habló en La W acerca de las declaraciones del ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, en las que aseguró que él supuestamente le habría pedido nombrar fichas suyas en la DIAN de Buenaventura y Cali cuando era presidente del Congreso.

“Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, el entonces el presidente del Congreso me la pidió (…) y Cali”, sostuvo el ministro Reyes.

Además, Reyes recordó el comentario que Barreras le hizo en ese momento, el cual le generó curiosidad: “Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor: vas a ser ministro, tú vas a esto y a lo otro. Eres como un futbolista estrella, imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’”.

En respuesta, Barreras aseguró que “es una pena que, en este fuego cruzado de versiones encontradas, donde hay personas que evidentemente están involucradas con el tal ‘Papá Pitufo’ –individuo que jamás he visto en mi vida y ojalá venga pronto a contar toda su verdad–, resulte un mecanismo extraño involucrar personas inocentes para que se disuelvan los verdaderos responsables de este Gobierno y de gobiernos anteriores”.

Además, Barreras reconoció que fue él quien le presentó a Luis Carlos Reyes al presidente Gustavo Petro: “(Fue) en mi apartamento, en campaña, porque habíamos acordado realizar unos desayunos económicos a los que invitamos, entre otras personas, a Luis Fernando Mejía y otras autoridades para definir cuál sería la postura del arranque del Gobierno frente a la economía nacional”.

Así, Barreras calificó que desde ese entonces considera a Reyes un “joven brillante, inteligente y honesto”.

En cuanto al comentario sobre las “piernas rotas”, Barreras lo calificó como un hecho “fantástico, fantasioso y dañino”. También aseguró que ese tipo de expresiones son “lenguaje mafioso”.

“Yo me quiero preguntar, ¿por qué razón, cuando (a Reyes) lo llaman para confrontar un hecho real, responde con un dicho de una reunión? (…) cuando uno ha recomendado ante el presidente a un joven honesto como Luis Carlos Reyes, es apenas natural que espere a que las personas que nombre en un sitio como Buenaventura y en todas partes sean personas del mismo talante”, advirtió.

El embajador agregó que “no es la primera vez que intentan difamarme de esa manera por lo que sea, por temor o porque se ven acorralados contra la pared” y advirtió que no permitirá que “este tipo de infundios detengan la tarea y el propósito que nosotros hemos defendido durante años y a los que les he entregado la vida en este país”.

En ese sentido, Barreras reiteró que él no le recomendó a Reyes ningún candidato en la DIAN de Buenaventura o Cali: “Yo he mantenido con él una relación absolutamente cordial (…) si las múltiples veces que hemos conversado alguna vez él tenía temor de que alguien le rompiera las piernas, ¿usted cree que alguien con ese lenguaje mafioso, que lo amenaza de muerte o de semejante herida, lo sigue tratando con toda cordialidad?”.

Por eso, el embajador Barreras aseguró que el ministro Reyes lanzó estas declaraciones porque “está contra la pared por alguna razón y decidió dispararle al más sensible, al que consideró que no tiene ningún instrumento de coerción ni de amenaza real, porque los otros que sí están involucrados con el tal ‘Pitufo’ y todos los demás delincuentes a su alrededor seguramente sí tienen capacidad amenazante”.

Escuche la entrevista a Roy Barreras en La W:

