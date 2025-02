Gobernadora del Chocó aseguró que necesitan medidas “extraordinarias” como las del Catatumbo

El Frente de Guerra Occidental del ELN anunció un paro armado en el departamento de Chocó, que se extenderá desde el 18 hasta el 21 de febrero, una situación que se suma al aumento de riesgo por presencia de minas antipersona en la región.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema y pedir medidas más fuertes al Gobierno Nacional.

“Manejar la situación es complicado, más en un departamento donde hay una presencia casi total de dos grupos armados, el ELN y el Clan del Golfo, que tiene muchos puntos críticos en disputa territorial, todo para controlar rutas del narcotráfico y la minería ilegal; la comunidad queda en medio”, aseguró la gobernadora.

Además, denunció el aumento de siembra de minas antipersona en el territorio.

“No podemos invertir en desarrollo porque debemos responder a la crisis, con ayuda humanitaria, albergue, alimentación (…) La comunidad sabe que sembrar una mina antipersona se hace en minutos y el único desminado es el que debe ir haciendo la tropa del Ejército en la medida en que va avanzando. La gente sabe que cerca de sus fincas, en los huertos, en el camino a sus casas o colegios, pueden encontrar minas antipersona”, afirmó.

¿El Chocó necesita una conmoción interior como el Catatumbo?

La gobernadora del Chocó, además, aseguró en La W que el departamento está cada vez más inestable financieramente, necesitando acciones extraordinarias del Gobierno Nacional, como las ejecutadas por la ola de violencia en el Catatumbo.

“Si uno no puede generar desarrollo económico, no puede generar mejores ingresos para los ciudadanos y la administración pública, es decir, no se puede responder ante las crisis y los grupos delincuenciales toman poder, ese es el circulo vicioso al que se somete el Chocó, más aún cuando no hay atención por parte del Estado (…) Necesitamos que se tomen medidas extraordinarias”, dijo.

Finalmente, aunque no se refirió a un decreto de conmoción interior, la gobernadora sí enfatizó en que es necesario tomar medidas económicas urgentes.

“Hay que tomar medidas económicas extraordinarias en el Chocó como se tomaron en el Catatumbo, entendemos su problemática, pero en el Chocó estamos en una situación muy similar, es muy largo el tiempo en que la ciudadanía ha estado sometida a esta precariedad humanitaria. Necesitamos reforzarnos”, cerró.

