Habla supuesto recomendado de Juan Fernando Petro y enviado de ‘Papá Pitufo’ para Dian Buenaventura

John Freddy Restrepo se pronunció en La W sobre la reunión que tuvo el hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando Petro; junto a César Valencia, supuesto enviado de ‘Papá Pitufo’ y el exdirector de la Dian, Luis Carlos Reyes, en la que supuestamente el hermano del mandatario pidió nombrar a Restrepo en Buenaventura.

Al respecto, afirmó que trabajó apoyando en campaña defendiendo el actual Gobierno, pero no directamente con Valencia o Juan Fernando Petro.

“Con Juan Fernando (Petro) en algunas reuniones coincidimos frente a la campaña del actual gobierno que hemos creído, hemos defendido y siempre creemos en el proceso de cambio que debe tener no solo la entidad donde yo laboro, sino todo el país. A ver, de pronto es por eso (que lo habría recomendado), pero no hubo ningún acuerdo ni ninguna otra cosa”, afirmó Restrepo Toro en esta emisora.

Asimismo, dijo que nunca le pidió a Reyes que lo mandara a Buenaventura, de hecho, ahora está en Pereira tras ganar el concurso de ascenso.

“Nunca ha sido director seccional de Buenaventura, yo simplemente he sido un funcionario de base. Sí llegué a Buenaventura a una división que se llama Fiscalización Aduanera”, afirmó y agregó que llegó allá por un proceso meritocrático en encargo.

Entre tanto, afirmó que a Gladys Reina Villavicencio, quien llegó a manejar la Aduana en Buenaventura y luego nombró a Restrepo, la conoció porque fue directora seccional. “Pero yo seguí siendo el mismo funcionario donde les mencioné que estaba ubicado y no pasó más nada”, afirmó y agregó que ella no le dio ninguna instrucción.

Finalmente, señaló que no tiene ninguna investigación en su contra. “Yo no tengo, ni he tenido ninguna investigación disciplinaria, no tengo una sola sanción y estoy dispuesto a abrir mi hoja de vida y los que tengan que investigar, pues que lo investiguen”, remató.

Escuche la entrevista completa a continuación: