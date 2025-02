Juan Fernando Petro negó que hubiera pedido puestos claves en la Dian

Juan Fernando Petro, hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, negó que haya solicitado al exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y actual ministro de Comercio, Industria y Turismo, Luis Carlos Reyes, algún puesto clave en esa entidad.

Petro, en diálogo con W Radio, aseguró que no es cierto que, en compañía de ningún intermediario de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’ o ‘Hugo’, haya recomendado puestos en la dirección seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura.

“Realmente nosotros no fuimos a eso, que se está diciendo que hicimos con el señor Reyes”, afirmó.

También dijo que “había una reunión colectiva con el Sindicato SintraDian, porque ellos requerían hablar con Reyes porque se habían ganado unos méritos y unas recomendaciones que no tenían nada que ver conmigo, y nos invitaron a esa reunión en un colectivo para que les dieran el reconocimiento que se merecía SintraDian, por algunas cosas que ellos habían trabajado y que todavía no les habían reconocido”.

Petro agregó que “eso fue lo que hicimos, no fuimos a recomendar a un particular con una hoja de vida para que obtuviera ningún cargo, sino todo lo contrario, fuimos por esa invitación de SintraDian para simplemente mirar unas recomendaciones que ellos tenían ya ganadas desde hace algún tiempo, pero que no les habían parado bolas”.

El hermano del jefe de Estado aseguró que “en esa reunión estuvieron ese colectivo, el doctor Reyes y yo”.

Denuncia del Reporte Coronell

En diálogo con La W, el ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, reveló en primicia que Roy Barreras, hoy embajador de Colombia ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, le habría pedido nombrar fichas suyas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Buenaventura y Cali cuando era presidente del Congreso.

El ministro brindó esta información al pronunciarse en este medio acerca de la visita de Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro y un intermediario de Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, a la dirección general de la DIAN en Bogotá.

Según reveló El Reporte Coronell, el propósito de esta visita era pedir que le nombraran a un recomendado suyo como director seccional de Impuestos y Aduanas en Buenaventura, el puerto más grande de Colombia y también la puerta más grande del contrabando.

Según el ministro, el episodio con Roy Barreras ocurrió poco después de su nombramiento como director de la DIAN, cuando el entonces presidente del Congreso lo invitó a cenar.

“Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, el entonces el presidente del Congreso me la pidió (…) y Cali”, sostuvo Reyes.

Además, Reyes recordó el comentario que Barreras le hizo en ese momento, el cual le generó curiosidad: “Me dijo: ‘Mira, apreciado Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor: vas a ser ministro, tú vas a esto y a lo otro. Eres como un futbolista estrella; imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas’”.

Tras este comentario, aseguró Reyes, Barreras le entregó hojas de vida para las Direcciones de Aduanas de Buenaventura y Cali: “Tiene mucho sentido porque el contrabando que entra por Buenaventura sigue su tránsito hacia Cali y requiere de una coordinación entre los funcionarios que están comprometidos en ambas secciones”.

Además, el ministro aseguró que es consciente de la gravedad de los hechos que denunció a este medio, pues aseguró que “desde que llegó la nueva fiscal (Luz Adriana Camargo), se los hice saber”.

“Son cosas muy importantes e indicios que pueden llevar a que se conozcan cosas más a fondo o limpiar el nombre, pues la presunción de inocencia de todo el mundo es muy importante”, sostuvo.

“Los que participamos en esto sabemos la gravedad de aquello a lo que nos enfrentamos. Nosotros cuidamos esa trinchera (DIAN) mientras estuvo a nuestro cargo y sabemos que las consecuencias de meternos con el crimen y el hampa, que se conecta con muchos mundos, incluyendo la política. Son muy serios”, indicó.