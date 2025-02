La intervención en ‘Caregato’ no da espera: gobernadora de Sucre, Lucy García

Montería

En diálogo con La W, la gobernadora de Sucre, Lucy García, habló sobre las preocupaciones que hoy enfrentan las comunidades de La Mojana ante la falta de intervención del boquete ‘Caregato’, ubicado en el río Cauca.

Según la mandataria departamental, este es el momento para ejecutar las obras que permitan el cierre definitivo del chorro debido a los bajos niveles que se presentan en el mencionado río.

Tras lo expuesto, la gobernadora insistió en acciones por parte la Unidad Nacional la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para evitar nuevas inundaciones en esta subregión conformada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

“Las conversaciones con el doctor Carlos Carrillo son frecuentes, hablando de La Mojana, pero acciones: ninguna (…) Quedamos en que cuando se liquidara el contrato de La Mojana iban a contratarse obras de emergencia, pero no han sucedido”, dijo la mandataria.

Asimismo, sostuvo que el boquete tendría 62.8 metros, los cuales se han venido interviniendo por parte de la misma comunidad antes que llegue la temporada de lluvias.

“Ellos han ido elaborando una malla gruesa con árboles, geotextil y bolsas de piedra para ir cerrando el boquete que queda en el departamento de Bolívar. La petición es de nuevo para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, teniendo en cuenta que estamos finalizando el mes de febrero, nos quedan marzo y abril que son de verano y se permiten hacer esos trabajos de cierre por el cauce del río”, dijo la gobernadora.

Finalmente, la gobernadora advirtió que la llegada del fenómeno de la ‘La Niña’ podría ser devastador para La Mojana.

“Tenemos en el Registro Único de Damnificados (RUD), 16.705 familias que equivalen a 39.428 personas afectadas, que todavía los acueductos no se han podido recuperar y los niños no han podido volver a las instituciones educativas y los tenemos en albergues temporales. Cuando se empezó a cerrar Caregato, las personas cultivadoras se animaron y cosecharon, y lograron salvar parte de la cosecha de arroz, pero ya sería devastador para ellos si no se cierra ‘Caregato’; la intervención no da espera”.

