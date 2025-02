Red Summa: el ‘contratadero’ que ha recibido un billón de pesos del Gobierno

W Radio Investiga conoció los detalles en torno a Red Summa, el esquema de contratistas que el Gobierno del presidente Gustavo Petro prometió acabar pero que, en cambio, ha recibido más de un billón de pesos de recursos públicos.

Detrás de esta red se encuentra Moisés Hernández, quien se hace llamar ‘el Marqués de Saint Cyprien’ y hoy en día cuenta con un holding group a través del cual está construyendo un club y resort privado, una tienda de joyería de lujo y una comercializadora de vinos argentinos.

En agosto de 2024, el exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Alexander López, se rasgó las vestiduras y denunció públicamente a los “contrataderos”, es decir, aquellas empresas industriales y comerciales creadas con el único fin de evadir la Ley 80 de contratación.

Cabe señalar que la ley existente permite a las entidades públicas y regionales entregar miles de millones de pesos “a dedo” bajo la figura de convenio administrativo.

W Radio conoció que, contrario a lo prometido por el Gobierno, en vez de rastrear a estas fábricas de hacer contratos, se ha duplicado la entrega de recursos.

Ese es el caso de Red Summa: desde el 2021, esta empresa ha recibido un billón y medio de pesos para fabricar botes, dar capacitaciones, construir colegios, puentes y hospitales, y ofrecer un kit de consultorías. Mejor dicho, son expertos en hacer absolutamente todo y lo más sorprendente es que hasta los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría les han entregado contratos de miles de millones de pesos.

Sin embargo, esta red no funciona con una sola empresa: W Radio Investiga conoció que Red Summa tiene varios “tentáculos” para no levantar sospechas, por lo que, si no le dan a una, le dan a otra.

Es el caso del contratadero llamado Aldesarrollo, la misma empresa que se ganó “a dedo” el contrato por $10.000 millones de pesos para suministrar el software de citas para los pasaportes. Así, Aldesarrollo ha recibido un billón de pesos en contratos desde 2021.

Aparte de Red Summa, existe otro “tentáculo” llamado Edured, una entidad que, aunque lleva siendo investigada desde hace años por la Procuraduría, sigue recibiendo recursos públicos como si nada.

¿Quién está detrás de estas empresas?

W Radio Investiga conoció que, aunque en los documentos de constitución de estas empresas aparece un joven de 28 años llamado Sebastián David Hernández, quien realmente está detrás de estas tres empresas es el papá de este joven: Moisés Hernández, ‘el Marqués de Saint Cyprien’.

Moisés Hernández pasó de ser el representante legal de Aldesarrollo a ser un potente empresario con un holding group a través del cual adelanta la construcción de un club y resort privado entre Cartagena y Barranquilla, una tienda de joyería de lujo y una comercializadora de vinos argentinos.

Fuentes le confirmaron a W Radio Investiga que esta red de contratistas está blindada contra cualquier tipo de investigación, pues tienen detrás la bendición del Partido de la U y a poderosos políticos del Valle del Cauca.