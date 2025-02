Al Oído: La inseguridad en Bogotá parece ser el sello que le quedará al alcalde Galán

Bogotá está oscura, ni camina, ni pedalea, ni transita segura.

No se puede dejar pasar por alto lo que está pasando en una ciudad que cada día se entierra en un gran lodo de inseguridad, sin que nadie haga nada, solo ruedas de prensa de las que los ciudadanos ya están cansados.

Amanecimos con una granada en San Bernardo, lo que no solo da cuenta del tipo de criminalidad que opera sino de su fortalecimiento. Esto no es un hecho nuevo ni aislado, hay otros parecidos del 2024 en las localidades de Kennedy y Teusaquillo, a dos cuadras del Park Way y en el centro de la ciudad.

En Bella Suiza ocurrieron dos atracos, algo que se volvió paisaje, ya que todos los días una banda los tiene de atracadero seguro; uno fue con arma blanca y en el otro asesinaron a una mascota. ¿Y adivinen qué? No pasó nada.

El delito de extorsión aumenta, la mayoría provienen de las cárceles, la cifra está en un 71%, es un delito que tiene azotados a los comerciantes. Falta poco para que empiecen a salir con campañas por el Día de la Mujer, pero los hechos hablan más fuerte, en 2024 existieron más de dos mil casos de delitos sexuales precisamente contra las mujeres.

Eso sin mencionar que octubre del 2024 fue el mes con más homicidios en los últimos 9 años, 36% más que en 2023. ¿Alcalde Galán, no será que ya es momento de que su secretario de Seguridad renuncie? Necesitamos una política efectiva.

‘Bogotá camina segura’, un triste eslogan sin resultados, reflejo de una administración que es técnica pero desconectada y con un gerente pasivo frente a la realidad, así es como se empieza a ver el alcalde. Bogotá no camina segura. Bogotá trota, pero del miedo, porque aquí los únicos que van tranquilos son los bandidos.

Alcalde, lo invito a que camine de verdad, la ciudad no solo es para inaugurar espacios de paseo en días de salidas culturales con concejales por TransMilenio, esa no es la Bogotá real.

Hoy, lo invito públicamente, porque los ciudadanos exigen que los escuche.

