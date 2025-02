Fuerte debate entre Jaime Lombana y Eduardo Montealegre por caso del expresidente Álvaro Uribe

El exfiscal Eduardo Montealegre y el abogado Jaime Lombana debatieron en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe luego de que el magistrado Ramiro Riaño Riaño se declarara impedido para resolver la acción tutela que interpuso la defensa del exsenador.

Para iniciar, el exfiscal explicó que “desde el mismo momento en que se presenta la demanda, el magistrado Riaño Riaño sabía que Eduardo Montealegre, en calidad de víctima, debía participar en este proceso”.

En ese sentido, comentó que “el hecho del magistrado Riaño es absolutamente irregular y delictivo, es un prevaricato por acción porque si el magistrado consideraba que él estaba impedido porque yo nombré a su señora esposa hace 10 años en un cargo la Fiscalía, él debió manifestar ese impedimento desde el mismo momento que le llegó la tutela”.

Por su parte, el abogado Lombana comentó que la denuncia contra el magistrado Riaño Riaño crea un ambiente de desconfianza injusto y sin ningún fundamento “en contra de las decisiones del honorable Tribunal Superior de Bogotá. Nosotros como defensa hemos guardado silencio y lo rompemos por unos ataques que ha hecho el doctor Montealegre.”

“A mí me parece injusto ese tratamiento contra el magistrado Riaño, a quien no conozco, pero uno no puede calificar de arbitrarias las decisiones cuando le favorecen, pero justas cuando le dan la razón”, agregó el abogado.

Asimismo, fue tajante al decir que “se le violó el derecho de defensa a Álvaro Uribe Vélez, se arrasaron con las garantías en un debido proceso, que se le desconocieron sus normas procesales, esa situación la ha reconocido nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas decisiones, incluso recientes”.

¿El magistrado Riaño Riaño está ayudando en maniobras dilatorias?

Sobre este punto en específico, Montealegre destacó que “no me cabe la menor duda que el magistrado Riaño Riaño incurrió en el delito de prevaricato, es que es absolutamente claro el prevaricato. El magistrado dice que está impedido, sin embargo, a sabiendas de eso, no declara el impedimento (...). La defensa no quiere que se conozca la verdad”.

En esa línea, el exfiscal hizo un fuerte señalamiento contra el expresidente, al asegurar que “el señor Álvaro Uribe es un criminal de guerra que debe ser condenado”.

Frente a esto, el abogado Lomaba respondió que “tratar con esos términos a una persona que está protegida constitucionalmente por una presunción de inocencia es una radiografía de lo que pasa en esa audiencia. En esa audiencia hay una descalificación constante hacia la defensa y eso lo ha recogido la juez, se ha demostrado que no objetiva, no es imparcial, que impone unas reglas de celeridad sobre las garantías fundamentales del expresidente”.

