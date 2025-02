¿Por qué migrantes deportados de EE.UU. están siendo llevados al Darién? Gobierno de Panamá explica

Un grupo de 109 migrantes, de los 299 deportados por Estados Unidos que se encontraban en un céntrico hotel de Panamá, fueron trasladados a un albergue en la provincia del Darién, donde se ubica la selva que hace de frontera natural con Colombia, tras no haber aceptado retornar de manera voluntaria a sus países de origen.

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema y la situación con los migrantes en su país.

“En días anteriores se dio la llegada de 299 personas deportadas por el Gobierno de los Estados Unidos. Se recibió a estas personas garantizando el respeto por sus derechos humanos, respetado sus derechos humanos. Esas personas fueron desplazadas a los campamentos ubicados en San Vicente, corregimiento de Metetí, que es donde efectivamente se trasladan a todos los migrantes irregulares que entran a nuestro territorio”, relató el ministro, quien afirmó que el llevarlos a este campamento es un procedimiento recurrente y normal.

No obstante, si bien el ministro dice que estos migrantes no están detenidos, lo cierto es que tienen una vigilancia de 24 horas, además de que no pueden salir de sus habitaciones.

“Todas estas personas tienen un trámite entrada irregular a Estados Unidos, por ende, mantienen ese estatus cuando llegan a nuestro país. Su traslado se da y se mantienen bajo custodia, aunque yo diría que en realidad es protección (…) Todas estas personas que están hoy día en el hotel Decapolis, en su gran mayoría, han aceptado el retorno voluntario a sus países de origen bajo la protección del OIM y el ACNUR, que está comprometidos incluso a llevarlos hasta la puerta de su casa si es necesario y si corren peligro en su país, llevarlos a un tercer país que los acoja”, agregó.

Finalmente, el ministro afirmó que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la encargada de llevar a cabo los procesos para llevar a los ciudadanos deportados a su país de origen en coordinación con las autoridades locales de cada Nación.

Escuche la entrevista completa en La W: