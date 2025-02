“Sorprende que un Gobierno de izquierda retome la idea de un MinDefensa militar”: Fernando Cepeda

El presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo ministro de Defensa será el general de la Fuerza Aeroespacial, Pedro Sánchez. Este hecho ha generado controversia, pues además de que no se respetó la jerarquía en las Fuerzas Militares, sería la primera vez en años que el Ministerio de Defensa queda en manos de un militar.

Para explicar mejor la coyuntura, el doctor Fernando Cepeda Ulloa pasó por los micrófonos de La W, exponiendo la temática desde sus conocimientos de país.

“Es sorprendente que sea un presidente de izquierda el que recurra a un militar para dirigir el Ministerio de Defensa, cuando eso fue siempre una fuerte crítica de ellos mismos que este ministerio estuviera en manos de militares y no de un civil”, dijo.

Además, recordó que el que un civil estuviera a la cabeza de esta entidad tomó importancia en el gobierno del presidente Barco pero se acabó ejecutando con el de Gaviria.

“Esto está vinculado a la Constitución de 1991 y la creación de la figura de la moción de censura, imagínense que un grupo político tenga el poder de aplicar moción de censura y destituir a un militar, es complicado, de allí que debería ser un civil el que ostente el cargo”, explicó.

¿Por qué la antigüedad es un factor clave en la moral de los militares?

Como bien lo han manifestado los oficiales activos y en retiro con los que ha conversado La W, la antigüedad y jerarquía es un factor clave en la mística de las Fuerzas Militares. El experto analiza este factor.

“Estoy en desacuerdo con esta teoría, a mí siempre me pareció que no tenía sentido ese orden jerárquico en la vida militar y que se forzara la renuncia de los militares cuando un subalterno ascendía, ellos consideran que no pueden recibir órdenes de un subalterno, entonces se retiran”, aseguró.

No obstante, agregó el comportamiento de las Fuerzas Militares es incorruptible, motivo por el que pese a su inconformidad acaban aceptando las decisiones del presidente, finalizando con que espera que se pueda llegar a un punto en el que se arme “un terremoto” por nombrar como ministro de Defensa a una persona que puede contar con capacidad y eficiencia para desarrollar sus funciones de la mejor forma.

