Daniel Garcés no tiene ningún piso jurídico para tener a sus hijos en Ghana: abogado de Beatriz Niño

Simón Hernández, abogado de Beatriz Josefina Niño, exesposa del embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, pasó por los micrófonos de La W para entregar detalles de la investigación por presunta violencia intrafamiliar contra el funcionario.

De acuerdo con la denuncia, la mujer soportó diversas manifestaciones de violencia que afectaron su desarrollo profesional y personal por parte de quien fuera su pareja sentimental (Daniel Garcés Carabalí).

Según explicó el abogado Hernández, la voz de su cliente está “totalmente silenciada y limitada en estos momentos”.

En cuanto a la denuncia que ha surgido por la retención de los hijos de la víctima, el jurista aseguró que “Beatriz y el doctor Daniel estuvieron en una unión marital de hecho y debido a agresiones físicas, ellos terminan separándose en el 2021. Desde entonces, los niños se quedaron con la mamá, ellos nunca hicieron un trámite formal para poder dilucidar las reglas propias de la patria potestad, sin embargo, por conversaciones de ellos y decisión de los niños, estaban viviendo con la mamá”.

A esto, agregó que en 2024, cuando ya habían nombran a Garcés como embajador, le pidió a la víctima llevar a sus hijos a Ghana, “ella tramitó los permisos como titular de la custodia y en el permiso autorizó a sus hijos a salir el 11 de diciembre y regresar el 25 de enero de 2025. Lo que ocurre es que 25 y 31 de diciembre insistió para que se reconciliaran, pero ella no accedió y a comienzos de enero le comunicó que los niños se querían quedar en Ghana”.

Por esto, el letrado especificó que, sin la autorización de su esposa, el embajador inició el proceso de matrícula de sus hijos, “el 25 de enero no llegaron los niños, él no aparece y ellos se quedan en Ghana. Es ilegal porque Daniel Garcés superó el permiso de la madre, no le pidió permiso a ella que es la titular de la custodia de los niños”

“La patria potestad no la define la comisaría de familia, él (Daniel Garcés) no tiene ningún piso jurídico para tener a los niños en Ghana. Él no tiene voluntad de traerlos”, puntualizó.

Por último, dejó claro que ni Cancillería ni el Ministerio de la Igualdad no se han pronunciado sobre este caso.

