El desafío de entender el cáncer en adultos jóvenes: ¿por qué el aumento de casos es inexplicable?

A pesar de los avances en tratamientos y diagnósticos, muchos jóvenes enfrentan cánceres inexplicables que desafían las explicaciones convencionales. Expertos investigan posibles factores relacionados con la dieta, el microbioma intestinal, y la exposición prenatal a carcinógenos. El aumento de cánceres de inicio temprano sigue siendo una preocupación global que requiere soluciones innovadoras.

La revista TIME dedicó su portada y artículo principal a este tema, titulando ‘La carrera para explicar por qué más adultos jóvenes están contrayendo cáncer’.

Para explicar esta situación de salud que está afectando a millones a nivel global, pasaron por los micrófonos de La W el doctor Julio García Aguilar, cirujano colorrectal especializado en cáncer de colon y rectal, y el paciente de cáncer, Giancarlo Oviedo.

“El aumento del cáncer en la población joven nos ha sorprendido a todos, hemos intentado investigar sus causas, miramos factores hereditarios, pero no parecen ser el caso, posiblemente pueda estar relacionado con factores ambientales, no hemos podido decir a ciencia cierta cuál es el factor”, aseguró el experto.

Además, mencionó que esta no es solo una realidad en los Estados Unidos, donde se presentaron los primeros casos, sino de todo el mundo.

“Lo mismo que hemos visto en los últimos 20 años en Estados Unidos lo están viendo otros países del entorno occidental, en Europa, Latinoamérica, parece ser que existe cierto paralelismo en el aumento del cáncer”, dijo.

Giancarlo Oviedo es paciente de cáncer desde los 18 años, ahora tiene 32

Giancarlo Oviedo es conocido por ser paciente de cáncer de pulmón desde sus 18 años, logrando salir adelante a lo largo de los años e incluso formar una familia, su condición no fue impedimento.

“No tengo ninguna explicación para el cáncer de pulmón que tengo, pero sé que no solo les da a quienes fuman, yo nunca he sido fumador, no tengo parientes con cáncer, creo que estoy vivo por la gracia de Dios, mi fe me ha ayudado a vivir tantos años (…) A los 18 uno nunca pensaría en tener cáncer, tenía muchos sueños, mucha energía, pensé que todo acabaría. Lo que me ayudó fue tener fe, no es algo para lo que te puedes preparar, pero tampoco para pensarlo tanto, estando en etapa cuatro, logré tener una familia y un hijo”, relató.

Según mencionó el experto consultado en La W, quien además es especializado en técnicas mínimamente invasivas como la laparoscopia y la cirugía robótica, hay factores externos que pueden influir en la aparición de cáncer, tales como “el tabaco, la dieta, el sedentarismo, la obesidad, la exposición al sol, productos químicos en el ambiente, entre otros”.

