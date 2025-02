El embajador Daniel Garcés Carabalí denunció que su expareja Beatriz Niño maltrata a sus hijos

Recientemente, la Cancillería le pidió la renuncia al embajador de Colombia en Ghana, Daniel Garcés Carabalí, quien fue denunciado penalmente ante la Fiscalía General de la Nación por las presuntas agresiones físicas, psicológicas y verbales de las que, durante varios años, habría sido víctima su expareja sentimental Beatriz Niño Endara.

Para conocer más detalles de este caso, La W conversó con el embajador Garcés Carabalí, quien explicó que “no hay una decisión de salida como tal, estamos en las evaluaciones, aquí lo que ha habido es, durante una semana es un matoneo mediático contra mi nombre, en un proceso que naturalmente debí llevar a cabo para proteger la integridad física y emocional de mis hijos”.

En ese sentido, a pesar de que la Cancillería pidió su renuncia, no se irá del cargo, “ha habido todo un proceso de desinformación en el país por parte de unos abogados que ha puesto mi expareja y la verdad del proceso no se ha conocido”.

En cuanto a los señalamientos que ha hecho su expareja, Beatriz Niño, sobre la posible retención de sus hijos en Ghana, el embajador aseguró que “no ha habido ningún acto ilegal ni ningún delito, lo que hubo aquí es una situación no prevista en la que nosotros viajamos con mis hijos el 11 de diciembre, ellos llegaron muy asustados y cuando regresábamos de un viaje a Kenia, ellos me informaron que no quería regresar a Colombia, que no quieren vivir con la mamá por agresiones y situaciones de histeria que se estaban presentando”.

Según el funcionario, no tenía conocimiento de estas presuntas agresiones contra sus hijos, “ante esto, tomo la decisión de escribirle a mi expareja informándole que los adolescentes tienen el interés de quedarse con su padre y ella me dijo que era un tema que teníamos que hablarlo personalmente, pero no pudimos tener una conversación”.

En esa línea, destacó que sus hijos llegaron a Ghana con “una sistematicidad de agresiones por parte de su madre desde el punto de vista psicológico, emocional y también agresiones físicas. Los materiales probatorios de esta situación están en la comisaría de familia”.

Frente a esto, Beatriz Josefina Niño, expareja del embajador de Colombia en Ghana, respondió en La W y detalló que “el señor Daniel Garcés interpone una demanda penal en mi contra cuando yo le solicito personalmente, a través de un chat, que cumpla con el permiso temporal que otorgué (…) esta es una retaliación por parte el señor embajador contra mí de manera directa porque no estoy de acuerdo con los señalamientos en mi contra por maltrato”.

Agregando que “desde que nos separamos en 2021 mis hijos han vivido conmigo de una manera amorosa durante estos años y ellos nunca han querido vivir con su padre. Ahora están bajo una situación total de manipulación, incluso, mi comunicación con ellos ahora es restringida porque el padre maneja todas sus redes sociales”.

Además, Beatriz Josefina Niño fue tajante al decir que “tengo chats con el señor embajador donde lo que hace es acosarme emocionalmente para que regrese con él (…) esta es una retaliación porque él nunca va a soportar que yo esté con otra persona y tenga otras oportunidades”.

Por último, dejó claro que “yo no soy una madre maltratadora, mis hijos nunca han sufrido de afectaciones físicas ni emocionales”.

