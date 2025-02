Es improbable que Putin pague por lo que ha hecho y por reconstrucción de Ucrania: Charles Kupchan

Charles Kupchan, quien se desempeñó como asistente especial de Barack Obama, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la guerra entre Rusia y Ucrania.

En primer lugar, señaló que “esta guerra en Ucrania no puede continuar sin el apoyo de los Estados Unidos. Los militares ucranianos dependen de esa asistencia económica y militar que reciben por parte de ese país. La asistencia diplomática que da Estados Unidos también es muy importante y de eso depende el futuro de Ucrania”.

Añadiendo que “el futuro de Ucrania depende de las decisiones que tome Donald Trump en los próximos días”.

Además, destacó que es muy importante que haya un contacto directo entre Estados Unidos y Rusia para acabar esta guerra, “es un diálogo, que, para mí, debió pasar en la administración de Joe Biden. Ucrania no ganará esta guerra contra Rusia, pero sí creo que Trump comete el error de no ofrecer un apoyo mayor a Ucrania. Me parece contraproducente las exigencias que está haciendo Trump a las ayudas a Ucrania”.

Asimismo, indicó que, aunque Putin es el responsable de las muertes y la destrucción que ha pasado, “va a ser muy difícil que pague por esta situación, él va a restringir sus viajes al extranjero, sobre todo a los países donde pueda ser detenido o esos que honrarían la orden de arresto”.

Por último, mencionó que actualmente Ucrania está en una posición muy difícil, “Trump lo que debe hacer es acabar con esas crisis y ese caos que hay dentro de Ucrania por esos pronunciamientos que ha hecho”.

Escuche la entrevista completa a continuación: