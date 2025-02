Al Oído: Katherine Miranda y Catherine Juvinao serán fórmula para el Congreso

Una fórmula que pondrá a temblar a más de uno en el Congreso y que promete ser una de las más votadas:

La política va en una carrera a toda velocidad; no solo los candidatos presidenciales prendieron motores muy rápido. Al Oído conocimos una fusión que dará mucho de qué hablar en la carrera por la Cámara y el Senado.

En medio del anuncio de solicitud de escisión del Partido Alianza Verde olvidaron contarnos el verdadero anuncio y es que veremos como fórmula poderosa a Catherine Juvinao y Katherine Miranda en el Congreso. En esta alianza, Miranda buscará el Senado y Juvinao se quedaría en la Cámara.

En el Congreso no todo está frenado, fue aprobado en la Plenaria de la Cámara el proyecto de Protección a Denunciantes de Corrupción, liderado por la representante María del Mar Pizarro. La Cámara de Representantes respaldó a todas las organizaciones de la sociedad civil y a todos los ciudadanos que trabajan en contra de la corrupción y que es un deber proteger.

Este proyecto también es conocido como Jorge Pizano, por aquellos denunciantes que no se pudieron proteger. En buena hora y que mejor nombre que Jorge Pizano para hacer honor a valientes que cobardes pensaron callarían, pero su verdad es la voz que nos deja un eco.

Al Oído del expresidente Ernesto Samper

Expresidente Ernesto Samper. Foto: Colprensa. Ampliar

Gran expectativa es la que tenía el expresidente Ernesto Samper los últimos días, en distintos lugares apareció diciendo “Aquí estoy y aquí me quedo” y todos nos preguntábamos ¿pero luego quién lo está sacando? O ¿qué está pasando?

Hablamos con el expresidente Al Oído y esto fue lo que nos dijo “esta noche es muy especial porque después de años de hablar y hablar en frente a micrófonos de prensa, podios o el ocasional micrófono miniatura que ahora uso para los tik toks, me enfrento a un micrófono diferente, me enfrento por fin a uno que me pertenece solo a mí. A mis memorias, relatos, invitadas e invitados. Vengo a lanzar el primer podcast expresidencial de Colombia ‘Aquí estoy y aquí me quedo”.

Lo que más tendrá el lanzamiento es vallenato, y eso sí, el caché lo darán las cervezas artesanales que ofrecerá. Mejor dicho, alístense porque se vienen muchas chivas, tertulias, y ojo, promete que estarán tigres, leones, elefantes y bueno, más de un sapo.