“No tenemos la culpa de que la paz total haya sido un fiasco”: Consejo Gremial responde a Petro

Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial, respondió en La W al presidente Gustavo Petro, quien señaló que este grupo de gremios está desinformando sobre la violencia en el país, al rechazar los actos de terrorismo ocurridos en Norte de Santander y Chocó y asegurar que hay más homicidios.

El mandatario aseveró: “la paz de Colombia necesita datos objetivos y seriedad”, y agregó que “el Consejo Gremial empresarial les dijo una gran mentira a los colombianos. Que había una crisis de violencia. Tenemos sí, focos regionales de violencia, pero que nadie olvide esto. La tasa de homicidios de Colombia en este Gobierno es menor que la de Duque y que la de Uribe. Hoy tenemos un 66% apenas de la tasa de homicidios de Uribe. Vamos hacia la paz”.

Al respecto, Sánchez señaló “que aquí nosotros no estamos haciendo oposición, sino mostrando la realidad del país, creo que ahí el presidente se ha equivocado y creo que nos gustaría mucho que revisara bien el informe, porque estamos mostrando cómo se está disparando, verdaderamente, por ejemplo, el indicador más importante que es que están llamando a la gente a sus puestos de trabajo, a sus empresas, para extorsionarlos”.

El líder gremial también apuntó que “estamos viendo que se han disparado, no solamente las cifras (de homicidio) en el Catatumbo, en el Valle, en Cúcuta, en casi todo el territorio colombiano, donde nosotros seguimos entregando esas cifras, nosotros no tenemos la culpa de que la paz total haya sido un fiasco, que no haya avanzado”.

Asimismo, apuntó que las cifras “no las podemos esconder, ni las podemos inventar, y hemos hecho un llamado a las fuerzas militares, estamos pidiendo que les den a las fuerzas militares los recursos que se requieren”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

